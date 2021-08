Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi: trama e quando vedere la fiction

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Si intitola Viola come il mare la nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. La serie tv è ispirata a un romanzo di Simona Stanzini intitolato Conosci l’estate? La protagonista della storia è Viola, una giornalista romana che si trasferisce a Palermo per lavoro. Se la carriera le regala grandi soddisfazioni, nel privato una malattia degenerativa le rende impossibile ogni movimento. Inoltre la donna è affetta da un disturbo della percezione.

Nonostante i problemi, Viola si trova a indagare sull’omicidio di una ragazza siciliana di soli vent’anni. Se all’inizio le sembrerà solo un caso da seguire, ben presto si trasformerà in una questione personale. La fiction andrà in onda nei prossimi mesi su Canale Cinque, le riprese infatti inizieranno a settembre e le prime puntate dovrebbero arrivare all’inizio del 2022. Non è ancora chiaro se verrà fedelmente ripresa la storia del libro, l’unica certezza è che nel cast ci saranno Francesca Chillemi e Can Yaman. L’attrice, reduce dal successo di Che Dio ci aiuti, è molto amata dal pubblico, mente il divo turco ha conquistato il panorama italiano con Daydreamer – le ali del sogno e Bitter Sweet.

Presto lo vedremo nei panni di Sandokan nella fiction in cui reciterà accanto a Luca Argentero. Can si è preparato a lungo per questo ruolo che potrebbe consacrare la sua carriera d’attore. Se il lavoro procede a gonfie vele, non sembra andare meglio la vita privata. La love story con Diletta Leotta infatti sarebbe arrivata al capolinea. I due, dopo un viaggio d’amore in Turchia in cui la conduttrice aveva conosciuto i genitori di Yaman, si sarebbero detti addio. Can non era presente al compleanno della Leotta, mentre le vacanze sono state per entrambi in Sardegna, ma in periodi diversi. I motivi della rottura non sono stati resi noti, con molta probabilità a svelarli saranno proprio i diretti interessati nelle prossime settimane.

Se Can è stato avvistato già con una misteriosa donna mora, Diletta, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe riavvicinata all’ex compagno, Daniele Scardina. Il pugile, da cui si era separata dopo un intenso anno d’amore, starebbe provando a riconquistarla.