Maria Giovanna Adamo, chi è la presunta nuova fiamma di Can Yaman

Venezia, Can Yaman conquista il Lido e dimentica Diletta Leotta

Can Yaman non rilascia interviste e non commenta la sua vita privata sui social, eppure non c’è giorno in cui non sia al centro dei riflettori per la sua situazione sentimentale. E questo accedeva quando stava con Diletta Leotta e continua a verificarsi ancor di più ora che è single.

L’attore turco dopo l’estate si è tuffato a capofitto sul lavoro, ma questo non significa che non abbia avuto il tempo e la voglia di conoscere nuove persone. Così, già da qualche settimana si è iniziato a parlare di una ragazza misteriosa con cui per il momento non si può dire ci sia più di una frequentazione.

Can Yaman, il presunto nuovo flirt si chiama Maria Giovanna Adamo

Già qualche settimana fa girava voce che Can Yaman stesse uscendo con una ragazza mora, di origini campane, di nome Maria. Ora, però, è il settimanale Chi a confermare l’indiscrezione, offrendo qualche dettaglio in più sull’identità della giovane. La nuova presunta fiamma dell’attore sarebbe Maria Giovanna Adamo, modella napoletana conosciuta sul set di Viola come il mare, la nuova fiction prodotta da Lux Vide le cui riprese si sono tenute a Palermo.

La giovane ha recentemente preso parte anche alla serie tv di Carlo Verdone da poco uscita su Amazon Prime Video Vita da Carlo in cui ha un piccolo ruolo. Su di lei per il momento non si sa molto di più, se non che abbia sicuramente stretto un certo rapporto con l’attore. Come raccontato su Chi, in occasione del compleanno di Can, che ha da poco compiuto 32 anni, il padre Güven Yaman ha condiviso un video composto da foto e tra queste ce n’era una in cui l’attore e Maria Giovanna Adamo erano abbracciati e sorridenti volti verso l’obiettivo. Un indizio che lascia intendere che Can abbia parlato di lei alla famiglia.

Can Yaman, gli ultimi gossip sul suo conto

Nelle scorse settimane, mentre si parlava già del possibile flirt con Maria Giovanna Adamo, si vociferava anche che Can Yaman potesse frequentare più di una persona e il pensiero era subito andato alle sue colleghe più vicine, Francesca Chillemi, protagonista con lui in Viola come il mare e Demet Özdemir, attrice di Daydreamer recentemente tornata single e con cui l’attore sarebbe stato visto al di fuori del set.

Can Yaman e Diletta Leotta, tutto vero o finzione?

A fine settembre era stata la stessa Diletta Leotta a confermare la fine della relazione con Can Yaman, rilasciando un’intervista a Verissimo in cui diceva: “C’era stata anche la proposta di matrimonio dopo un mese, un rapporto davvero passionale. Ora non ci sentiamo, ma nella vita tutto è possibile”, lasciando intendere che avrebbe tenuto uno spiraglio aperto per eventuali ritorni di fiamma.

Durante tutta la loro storia, però, è sempre aleggiato il dubbio che quell’amore così improvviso e travolgente non fosse altro che una montatura per attirare l’attenzione su di loro. Versione avallata da Paola Ferrari durante un’intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”, ha detto la giornalista sportiva, che – va detto – non è mai stata una grande fan della collega e non ha mai perso occasione per attaccarla.