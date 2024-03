Moda e Royals: le nobili in prima fila alle sfilate

Fonte: Getty Images Vittoria di Savoia, Beatrice Borromeo e Victoria Federica de Marichalar y Borbón alla sfilata di Dior

Gli stilisti sanno che la scelta dei nomi del loro front row è studiata con la stessa cura messa nell’organizzazione della sfilata stessa. Un posto in prima fila non si può comprare, ed è per questo che tutti, dalle personalità ai redattori di moda, dalle star alle influencer, si contendono il posto più ambito.

Anche le aristocratiche, le principesse e a volte le regine sono presenti alle sfilate e sono molte le nobili che vengono ingaggiate per lavorare come testimonial dai brand internazionali.

La Regina Elisabetta alle sfilate londinesi

L’immagine più iconica è stata scattata nel 2018, quando la Regina Elisabetta II si è seduta in prima fila accanto ad Anna Wintour, potente direttrice di Vogue America, per assistere alla sfilata Autunno Inverno dello stilista britannico Richard Quinn, durante la London Fashion Week. Quinn, infatti, aveva vinto il Queen Elizabeth II Award for British Design. La Regina non aveva mai assistito alle sfilate di moda prima di allora e fu una bella sorpresa per tutti vederla lì. Il suo stile senza tempo, il taglio di capelli sempre uguale, gli abito colorati e le borsette nere hanno contribuito a farla diventare una vera icona di stile, pur non avendo mai seguito la moda.

Quando è morta Elisabetta, l’8 settembre 2022, lo stilista britannico ha cambiato la collezione che avrebbe sfilato pochi giorni dopo per rendere omaggio alla sovrana. Un tributo alla sua icona e “mecenate”: la collezione, ha raccontato lo stilista inglese, è stata realizzata in soli dieci giorni, cucendo perfino durante il funerale.

Fonte: Getty Images

Nelle ultime sfilate di Parigi e Milano si sono viste moltissime esponenti delle famiglie reali e nobili prendere posto accanto a star internazionali per vedere le ultime sfilate, soprattutto nella sfilata di haute couture del marchio Dior.

Le nobili ai défilé di Parigi e Milano

Tra le prime a farsi immortalare dai flash dei fotografi, Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, da anni ambassador del brand. La nuora della Principessa Caroline ha descritto il suo stile personale come “molto sportivo”, dichiarando: “La maggior parte delle volte, nella vita quotidiana, sono molto sportiva e casual. Ma se ne ho voglia, posso giocare un po’ con l’abbigliamento”.

Anche Victoria Federica de Marichalar y Borbón, figlia della sorella di Re Felipe di Spagna, l’Infanta Elena, era presente alla sfilata di Dior. La giovane aristocratica è molto seguita in Spagna e ha una carriera avviata nella moda, ha posato per alcuni brand e si è aggiudicata alcune copertine di moda.

Altro volto giovane dell’aristocrazia e della moda presente alla sfilata Dior: Vittoria di Savoia, arrivata insieme alla madre, l’attrice francese Clotilde Courau. L’avvenente primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia, in una recente intervista al settimanale spagnolo Yo Dona ha parlato anche della moda che però non è tra i suoi obiettivi futuri: “sto studiando arte e imprenditoria a Parigi mentre studio anche teatro e lavoro occasionalmente come modella. Vorrei fare l’attrice e aprire una mia galleria d’arte”. Vittoria è volata anche a Milano per assistere alla sfilata di Philosophy di Lorenzo Serafini e a New York per Michael Kors.

Fonte: Getty Images

Oltre a Vittoria di Savoia, anche le sorelle Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie hanno presenziato sia alla sfilata di Elie Saab che, insieme alla madre Camilla, al défilé di Giorgio Armani Privé.

A Parigi non sono mancate le sorelle Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover, sedute in prima fila per sostenere il loro brand preferito: Chanel. Charlotte è testimonial della Maison francese da alcuni anni. La Principessa Alexandra di Hannover ha assistito alla sfilata indossando un abito Chanel vintage, che sua madre, la Principessa Caroline, aveva indossato 34 anni prima. Negli anni scorsi anche Charlène di Monaco ha assistito a molte sfilate, sia a Parigi che a Milano.

Fonte: Getty Images

Nobiltà inglese e moda

Ormai da alcuni anni alle sfilate non mancano esponenti dell’aristocrazia britannica: le nipoti della Principessa Diana sono spesso presenti alle sfilate di Milano, New York e Parigi. Nei giorni scorsi, Lady Amelia e Lady Eliza Spencer, le sorelle gemelle figlie del Conte Spencer, hanno preso parte alla sfilata Michael Kors, nell’ambito della New York Fashion Week. Le gemelle sono spesso fotografate sedute nelle prime file delle passerelle e sono state testimonial anche per Alberta Ferretti.

Fonte: Getty Images

L’altra sorella, Lady Kitty Spencer, è da anni testimonial del marchio Dolce & Gabbana. La giovane aristocratica ha scelto il brand italiano anche per le sue nozze con Michael Lewis a Frascati nel 2021.

La Principessa Diana alle sfilate negli anni Novanta

L’indimenticabile zia delle tre, la Principessa Diana, era spesso presente alle sfilate dei designer britannici anche se negli anni Novanta indossò sempre più spesso abiti di brand italiani. Gianni Versace oltre a vestire la Principessa era anche un suo caro amico. In una delle sue ultime apparizioni alle sfilate londinesi, nel 1995, Diana optò per un abito nero monocromatico per sostenere la stilista Casely Hayford.

Lady Amelia Windsor, nipote del Duca di Kent, ha presenziato a diverse sfilate durante la London Fashion Week 2024. Amelia non solo si è unita alle star alla sfilata di Burberry, ma ha incantato con un abito di tulle rosa pastello alla sfilata di Bora Aksu.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle e Kate Middleton

Prima di sposare il Principe Harry, Meghan era un’habitué delle sfilate americane, non mancava mai a quelle dell’amica Misha Nonoo a New York. Galeotta fu una sfilata per William e Kate, lei però non sedeva in prima fila, ma sfilava con un abito trasparente e sexy per un evento di beneficienza e William aveva acquistato un biglietto per non perdersi la sua amica speciale dell’università.

La Principessa Olympia di Grecia lavora nella moda collaborando e sfilando per alcuni marchi e non manca mai ai party e agli eventi fashion nelle capitali europee. A proposito di modelli, il nipote della Regina emerita Margherita di Danimarca, Nikolai, è uno dei giovani più ambiti nelle passerelle di tutto il mondo e, come Olympia di Grecia, utilizza molto i social per condividere la sua vita lavorativa nel mondo della moda.

Le nobili testimonial di Armani e Valentino

Fonte: Getty Images

Uno dei primi stilisti che ha collaborato con donne del mondo della nobiltà per promuovere il proprio brand è Giorgio Armani, che negli anni Duemila aveva tra le sue testimonial Lady Helen Taylor, figlia del Duca di Kent e Mafalda d’Assia. Le due donne erano sempre presenti in prima fila alle sfilate e a tutti gli eventi internazionali del brand.

Anche Valentino prima di lasciare la guida della Maison aveva delle muse ispiratrici nel mondo della nobiltà, una su tutte Rosario Nadal, ex moglie del Principe Kyril di Bulgaria.

Fonte: Getty Images

La nobiltà porta con sé un’aura di fascino e raffinatezza che può aiutare il posizionamento e la comunicazione di un marchio. Ma non è solo una questione di immagine. Le nobili di oggi sono anche donne impegnate, attive nel sociale e sensibili alle questioni ambientali. Molte di loro utilizzano la posizione privilegiata anche per promuovere progetti sociali e di sostenibilità nel mondo della moda.

Le principesse e le aristocratiche non sono più solo dei personaggi da fiaba, ma delle vere e proprie influencer che stanno ridefinendo il concetto stesso di stile e glamour e il mondo della moda lo ha capito perfettamente.