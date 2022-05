Amici Serale, le polemiche continuano: Andreas Muller contro la Celentano

Le coppie più belle nate ad Amici di Maria De Filippi (e quali resistono)

Non si placano le polemiche ad Amici. Dopo le frasi infelici pronunciate dalla maestra Alessandra Celentano su Dario, anche Andreas Muller, uno dei ballerini professionisti del talent show, ha voluto dire la sua prendendo le difese del giovane ballerino.

Una presa di posizione netta e decisa la sua, dopo l’intervento in puntata anche di Veronica Peparini, l’insegnante che ha seguito il ragazzo durante tutto il percorso nella scuola di talenti.

Amici, Andreas Muller prende le difese di Dario e si scaglia contro la Celentano

Dario Schirone è stato l’eliminato dell’ultima puntata del Serale di Amici. Il suo percorso all’interno della scuola è stato costellato da alti e bassi, soprattutto perché ha sempre avuto un’acerrima nemica, la maestra Alessandra Celentano.

L’insegnante di danza non è mai stata morbida col ragazzo, e in tantissime occasioni ne ha sottolineato le carenti capacità, soprattutto nella danza classica. Dario non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide proposte dalla prof della scuola, ma alla fine è crollato di fronte all’ennesimo attacco, che lo ha ridotto in una valle di lacrime.

In sua difesa si è schierato anche Andreas Muller, ballerino professionista della scuderia di Maria De Filippi, che sulle storie di Instagram ha scritto un lungo post diretto proprio al giovane allievo di Amici.

“Ognuno può valorizzare chi vuole sempre senza buttar mer*a, oltretutto se mer*a non c’è su altri. […] Sei un ballerino versatile e talentuoso e ahimè sei sempre stato messo sotto pressione per far vedere realmente quanto sei forte. Nella vita incontrerai anche questo quindi può solo averti fatto bene”, ha scritto Andreas riferendosi palesemente alla professoressa Celentano.

Muller ha espresso tutto la sua amarezza per aver visto il ballerino, che conosce da diversi anni anche al di fuori del programma, così provato dalla situazione. Nonostante questo Muller non ha alcun dubbio: per lui Dario è sempre stato all’altezza del confronto con Michele, allievo di classico di Alessandra: “Mi dispiace sentire assurdità sul tuo conto e sulle tue esibizioni. Mi dispiace vederti spento e triste, ti conosco da anni e so che non sei quel tipo di persona. […] Mi dispiace averti visto in preda a un attacco di panico ma sei stato un professionista perché hai ballato con il panico nel corpo. Non sei un ballerino classico e non è quello che vuoi fare nella vita. […] Credo tu sia stato l’unico realmente in grado di mostrare cosa voglia dire passare da uno stile all’altro”.

Alessandra Celentano, perché ha esagerato

Durante l’ultima puntata del Serale di Amici la Celentano non ha esitato a mettere in difficoltà (per l’ennesima volta) il giovane ballerino Dario, reo, a sua detta, di non essere abbastanza versatile. L’allievo di Veronica Peparini durante uno dei guanti di sfida è stato messo alla gogna dalla severa insegnante di danza, che non lo ha risparmiato dalle critiche e da battute al vetriolo.

Dario è crollato in lacrime di fronte all’ennesimo attacco nei suoi confronti: un’umiliazione vera e propria di un giovane “colpevole” di non avere solide basi di danza classica. Il ballerino ne è uscito sconfitto, è vero, ma dalla sua ha tanti professionisti dalla sua parte, pronti a riconoscerne il valore.