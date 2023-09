Che fine ha fatto Andreas di Amici

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nella storia di “Amici,” il talent show di Maria De Filippi, ci sono volti che rimangono impressi nella memoria del pubblico, e uno di questi è sicuramente quello di Andreas Muller. Il giovane ballerino ha conquistato il cuore degli spettatori con la sua straordinaria abilità e la sua passione per la danza. Dopo aver lasciato il programma, molti si sono chiesti che fine avesse fatto.

Chi è Andreas Muller

Andreas Muller è nato in Germania ma è cresciuto in Italia. La sua passione per l’hip hop e la break dance lo ha spinto a dedicarsi completamente alla danza. Tuttavia, la sua infanzia non è stata priva di difficoltà a causa dei continui litigi tra i suoi genitori e della malattia di suo fratello Daniel. Quest’ultimo ha combattuto contro la meningite ed è diventato vittima di bullismo a scuola.

Andreas Muller ha fatto la sua prima comparsa in televisione partecipando a “Italia’s Got Talent.” Successivamente, ha fatto il suo ingresso nel mondo di “Amici,” la famosissima scuola per giovani ballerini e cantanti capitanata da Maria De Filippi. Sebbene abbia lasciato il programma a causa di un infortunio, è tornato nell’edizione successiva e ha vinto il titolo.

Nel 2018, Andreas ha ricevuto una chiamata speciale da Claudio Baglioni per unirsi al corpo di ballo durante il suo concerto all’Arena di Verona, in occasione dei suoi 50 anni di carriera. Questa collaborazione ha segnato un punto di svolta nella carriera di Andreas, portandolo a lavorare al fianco di uno dei più grandi artisti italiani.

Andreas è tornato ad “Amici” nell’edizione 21, questa volta come ballerino professionista del programma. La sua abilità e la sua passione per la danza lo hanno reso uno dei principali ballerini in Italia e oltre i confini nazionali.

Come è cambiata la sua vita

Nonostante la giovane età, Andreas Muller ha costruito una carriera che ha suscitato l’ammirazione di molti. Dopo la sua vittoria ad “Amici,” ha ricevuto numerose offerte di lavoro ed è diventato uno dei ballerini più richiesti in Italia e all’estero. La sua versatilità e il suo talento lo hanno portato a lavorare con artisti di fama internazionale, tra cui Claudio Baglioni.

Oltre alla sua carriera di ballerino, Andreas è diventato anche un coreografo di successo. Ha lavorato in diversi videoclip di artisti famosi, contribuendo a creare spettacolari sequenze di danza. La sua presenza carismatica e la sua passione per la danza hanno reso Andreas un volto noto nel mondo dello spettacolo.

Tuttavia, non è solo il suo talento professionale a far parlare di sé. Andreas Muller è noto anche per la sua relazione con la collega Veronica Peparini, ex ballerina, coreografa ed ex coach ad “Amici.” Nonostante la notevole differenza d’età tra loro, la coppia vive da anni una storia d’amore intensa e appassionata. Spesso lavorano insieme, condividendo la loro passione per la danza e la coreografia.

La polemica dopo Amici

Nonostante il successo e l’ammirazione che ha guadagnato nel corso degli anni, Andreas Muller non ha esitato a esprimere la sua opinione critica riguardo ad “Amici.” Recentemente, ha lanciato una frecciata al programma in merito alle eliminazioni dei ballerini durante le puntate. La decisione di far abbandonare il programma a diversi talentuosi ballerini ha suscitato polemiche tra il pubblico e anche tra gli ex partecipanti.

Andreas Muller ha condiviso la sua opinione su Instagram, rispondendo a una domanda su quale concorrente di danza gli piacesse di più. La sua risposta è stata provocatoria: “Quelli che sono usciti.” Questa dichiarazione ha evidenziato la sua disapprovazione per le decisioni prese dal programma e ha sollevato questioni riguardo alle eliminazioni dei ballerini, considerate inspiegabili da molti fan.

La polemica riguardo alle eliminazioni dei ballerini e alle decisioni prese da “Amici” sembra essere ancora aperta, e Andreas Muller non ha esitato a esprimere la sua opinione in merito. La sua franchezza e il suo impegno per la danza sono caratteristiche che continuano a far parlare di lui, sia come ballerino che come voce critica nel mondo dello spettacolo.