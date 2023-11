Andreas Müller diventa padre per la prima volta. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi legato alla coreografa Veronica Peparini, ha avuto un altro amore, sempre proveniente dal mondo della danza. Lei è Maria Elena Gasparini ed è apparsa per la prima volta al suo fianco durante la finale del talent che ha vinto nel 2016, dopo essere tornato in gara per il secondo anno consecutivo. I due sono stati una coppia per diversi anni ma si sono anche divisi per qualche tempo, per poi ritrovarsi proprio prima del trionfo nella categoria danza.

Chi è Maria Elena Gasparini

Di professione ballerina, marchigiana, e con un paio di occhi azzurri capaci di catturarti, Maria Elena Gasparini è stata fidanzata con Andreas Müller. Dal suo Instagram, capiamo inoltre che è un’amante dei viaggi ma anche del suo lavoro, che ricorre spesso nelle sue condivisioni. È inoltre un’insegnante e pare che abbia mantenuto buoni rapporti con il suo ex, dato che lui compare ancora tra i suoi follower.

Col ballerino di Amici di Maria De Filippi si sono conosciuti prima che lui prendesse parte al programma, dal 2014 al 2016, e sono rimasti insieme per diverso tempo. Alla sua seconda partecipazione, che gli era stata concessa per il ritiro forzato dell’anno precedente per un brutto infortunio, è però arrivato da single. Si sono poi ritrovati successivamente, come testimoniò l’abbraccio subito dopo la vittoria finale nella categoria ballo arrivata dopo grandi difficoltà. Dopo l’ultima puntata, lei aveva scritto: “Essere stata sempre al tuo fianco dal primo momento in cui hai messo piede in quegli studi a tutti quelli belli e brutti che sono venuti in seguito, rende la tua vittoria anche un po’ la mia”.

La nuova vita con Veronica Peparini

Andreas Müller e Veronica Peparini si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi ma non si sono innamorati subito, anche perché entrambi erano impegnati. Lei era infatti sposata con il coreografo Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto due figli, mentre lui era fidanzato con Maria Elena Gasparini. Sembra che abbiano iniziato ad avvicinarsi dopo il tour di Claudio Baglioni, di cui Giuliano Peparini – fratello di lei – era direttore artistico.

Sono poi usciti allo scoperto solo nel 2019, andando incontro anche a diverse critiche, ma hanno sfidato tutto e tutti e oggi stanno per diventare genitori: “Io l’ho amato prima come allievo, poi con il tempo il sentimento è maturato ed è diventato altro, l’amore che è oggi”, aveva detto Veronica Peparini a Verissimo, proprio dove ha annunciato di essere incinta di due gemelle.

Lui aveva anche parlato del rapporto con i figli della sua fidanzata, un maschio e una femmina che ha anche partecipato a un serale di Amici durante una coreografia ideata dalla sua mamma: “Con loro c’è un rapporto di alti e bassi. Voglio tanto bene a entrambi e ovviamente non essere il padre è difficile nel bene e nel male, cerco di esserci ecco, se serve, non voglio forzare niente, non mi intrometto mai troppo, nelle decisioni, nell’organizzazione. Però se hanno bisogno di me, ci sono”.