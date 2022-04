LDA, dopo Amici torna in famiglia: il primo (e tenerissimo) abbraccio col piccolo Francesco

È tempo di tornare a casa e riabbracciare la famiglia per LDA: Luca D’Alessio, dopo la fine della sua avventura ad Amici, ha finalmente trascorso un po’ di tempo con i suoi affetti, che non vedeva da settembre. È stata l’occasione anche per conoscere il fratellino Francesco, l’ultimo arrivato in casa D’Alessio.

LDA, il primo incontro col fratellino Francesco

La sua esperienza ad Amici l’ha tenuto lontano da casa per mesi: adesso che LDA è uscito dalla scuola di talenti di Maria De Filippi, ha finalmente potuto riabbracciare la sua famiglia e soprattutto conoscere l’ultimo arrivato, il piccolo Francesco, nato lo scorso gennaio dalla relazione di Gigi D’Alessio e Denise Esposito.

Chiuso nella casetta di Amici insieme ai suoi compagni, Luca non aveva avuto ancora modo di fare la conoscenza del fratellino e finalmente questo momento è arrivato. L’incontro ovviamente è stato documentato su Instagram dalla sorella maggiore del giovane cantante, Ilaria, che ha condiviso sul suo profilo uno scatto davvero dolcissimo.

Prima ha pubblicato un breve video in cui lei, il fratello maggiore Claudio e Andrea (il figlio che Gigi D’Alessio ha avuto con Anna Tatangelo) accennano un balletto, poi la prima foto di Luca e Francesco insieme. Il ragazzo tiene in braccio il fratellino mentre sta per dargli un bacio sulle guance: una scena tenerissima, impossibile da non immortalare. La breve clip e lo scatto sono accompagnate da poche, semplici parole: “Noi 5 per la prima volta tutti insieme”.

Del resto i cinque D’Alessio sono stati lontani per mesi, e più volte Luca, all’interno della scuola, aveva mostrato segni di cedimento, facendo trapelare dalle sue parole la mancanza della famiglia. Adesso però LDA è finalmente circondato dall’affetto dei suoi cari, pronto a continuare quel percorso iniziato nella scuola di Amici.

LDA, la sua avventura ad Amici

L’esperienza nella scuola di Amici per Luca D’Alessio si è conclusa solo da qualche giorno, dopo un percorso segnato da alti e bassi. Il giovane cantante ha dovuto fare i conti, sin dall’inizio della sua avventura nel talent show, con l’etichetta da “figlio di” che ha cercato in tutti i modi di scrollarsi di dosso.

A farglielo presente spesso è stata la maestra di canto Anna Pettinelli, che non ha mai riservato parole al miele al ragazzo. Le sfide per lui, forse proprio perché era cresciuto a pane e musica, per lui si sono rivelate più ostiche che per gli altri allievi nella scuola, ma nonostante tutto è riuscito ad arrivare a un passo dalla finale.

Nei mesi non c’è mai stata un’interferenza di papà Gigi, come del resto ha confermato Maria De Filippi prima di salutarlo: “Ti volevo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, mai, per dirmi di aiutarti o altro. Nonostante abbia il mio cellulare e io ho il suo”, ha detto la conduttrice.

Nella stessa occasione LDA ha voluto ringraziarla per avergli permesso di cominciare a costruire la sua carriera a prescindere dalla figura importante di suo padre: “Maria ti volevo ringraziare, mi hai fatto diventare Luca. Tramite me hai fatto aprire gli occhi a tante persone, mi hai fatto essere Luca. Punto”.