Grande Fratello, i regali dell’ex fidanzato di Rasha. La sorella sbotta: “Non posso più tacere”

Rasha Younes al centro della polemica al Grande Fratello 2025. La sua liaison con Omer ha scatenato il caos nella Casa più spiata d’Italia e le rivelazioni dell’ex fidanzato Manuel Milano hanno mandato su tutte le furie la famiglia della ragazza. Spingendo Rima, sorella della gieffina, a lasciarsi andare ad un lungo e duro sfogo sui social.

Rasha del Grande Fratello e i regali dell’ex fidanzato

Tutto è iniziato nell’ultima diretta del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, quando Francesca e Simone hanno ammesso di non credere molto nell’interesse di Rasha per Omer. Si è parlato poi delle passate frequentazioni della Younes, che è stata dipinta come un’arrivista solo in cerca di soldi. E le parole del suo ex fidanzato, Manuel Milano, hanno peggiorato la situazione.

“L’unico uomo ricco che Rasha ha avuto sono stato io. la conosco da nove anni: ne aveva 23 quando l’ho incontrata. Siamo stati insieme, a intermittenza, per quasi otto anni. Quando l’ho conosciuta non era com’è oggi. Lavorava come commessa“, ha raccontato a Fanpage, assicurando che è stato lui ad “abituarla a un certo stile di vita“.

Manuel ha assicurato che Rasha “racconta solo bugie. Come quando ha detto di avere iniziato a lavorare a 14 anni. Non è vero. Sicuramente non ha avuto una vita agiata, ma quando ha incontrato me ha vinto al Superenalotto: le ho ristrutturato casa, comprato una macchina, aperto un’attività. E non parliamo dei regali, degli oggetti preziosi. Fa la social media manager. Lavora da sola e anche attraverso una società che ho acquistato io. E segue diversi clienti ai quali, essendo miei amici, ho chiesto di darle una mano. Vuole diventare famosa. Più per la popolarità che per i soldi. Anche se i soldi le interessano, perché adesso non ne ha”.

E ancora: “Le ho fatto l’ultimo bonifico 15 giorni prima che ci lasciassimo. Nell’ultimo periodo in cui ci vedevamo — senza essere ufficialmente insieme — avrò speso per lei circa 20 mila euro. In cosa? Per farle avere ciò che le serviva: regali di Natale, borse di Yves Saint Laurent, ripararle la macchina… sciocchezze così. Le ho aperto un ristorante e lei lo ha fatto fallire. Aveva scoperto un mio tradimento e ha deciso di andarsene, bruciando i 450 mila euro che avevo investito”.

Non è mancato da parte di Manuel un commento pungente sul rapporto tra Rasha e Omer: anche lui non crede in questa relazione, proprio come Francesca e Simone.

“Non le piace. È troppo accondiscendente, un “cagnolino”. – ha ribadito Milano – A Rasha piacciono gli uomini che le tengono testa, quelli che vanno avanti per la loro strada e che lei deve inseguire. Dice di volere un amore pulito, ma la verità è che le piacciono le storie tossiche. Nella Casa sta giocando. Finge e prende in giro tutti”.

La famiglia di Rasha del Grande Fratello: “Non possiamo più tacere”

Dichiarazioni tutt’altro che leggere quelle rilasciate da Manuel Milano. Tanto che Rima, la sorella di Rasha del Grande Fratello, ha deciso di dire la sua in un lungo sfogo. “Oggi, in qualità di sorella di Rasha, non posso più tacere di fronte agli ultimi avvenimenti. Non posso assolutamente tollerare il tentativo di ‘sporcare’ l’immagine di mia sorella da parte di persone terze”, ha scritto su Instagram.

Ha dunque ricordato il passato difficile che Rasha: “È arrivata a svolgere quattro lavori contemporaneamente per aiutare nostra madre. Dopo la morte di nostro padre, ha lottato senza mai mollare, prendendo spesso da sola decisioni complicate”.

Rima ha poi spiegato il carattere prudente della sorella nei rapporti sentimentali, frutto di anni non facili, e ha speso parole molto positive per Omer, con cui Rasha sta vivendo un’intesa particolare nella Casa.

“Da casa abbiamo visto in Omer un uomo estremamente delicato, con grandi valori, forte e protettivo. Pronto ad amare davvero mia sorella”. E infine un avvertimento: “Semplicemente vergognoso il tentativo di ottenere visibilità intaccando la felicità che Rasha ha finalmente ottenuto. Come famiglia non tollereremo ulteriori attacchi. Rasha non è sola”.

