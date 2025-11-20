Grande Fratello, il gesto poco elegante di Omer che scatena il caos nella Casa

Notte di fuoco al Grande Fratello: un chiarimento si è trasformato in uno dei momenti più indecorosi di questa edizione. Omer Elomari ha esagerato e il suo gesto potrebbe costargli la squalifica. Il concorrente siriano, schiacciato dalla pressione e dalle critiche, ha lasciato pubblico e coinquilini senza parole. E il buon gusto è andato a farsi benedire, scatenando il caos tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

Cosa ha spinto Omer a un simile gesto? Al centro delle tensioni c’è la sua relazione con Rasha Younes, diventata centro di un “processo mediatico” interno alla Casa. Alcuni coinquilini, tra cui Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi, non hanno mai creduto alla genuinità di questo legame, accusando Rasha di avvicinarsi a Omer solo per pura strategia.

Voci che sono diventate sempre più insistenti: Rasha si scansa, non c’è chimica, lei stessa ammette di avere dei blocchi nell’intimità sotto le telecamere. E in questo clima tutt’altro che sereno, Omer ha dato in escandescenze: toccare quel nervo scoperto sull’intimità lo ha spinto a reagire.

Il discutibile gesto di Omer

Tutto è accaduto in un attimo. Si stava ancora discutendo sulla genuinità della coppia quando Omer ha compiuto un gesto tanto teatrale quanto sgradevole. Alzandosi in piedi di fronte al gruppo, si è abbassato i pantaloni, restando in mutande davanti a tutti, Rasha inclusa.

“Nessuno può parlare del mio rapporto con Rasha, non potete parlare del nostro rapporto. Ora siete arrivati a voler discutere della mia intimità? Eh basta!”, ha tuonato. Da qui si è scatenato il caos in Casa, con la reazione furiosa di Simone De Bianchi e Jonas Pepe, e la situazione è degenerata in modo talmente rapido da costringere la regia a staccare l’inquadratura.

Visibilmente alterato, Simone ha invocato il rispetto per le donne presenti, urlando: “Che uomo sei? Devi chiedere scusa alle donne. Vergognati!”. Ma è stato Jonas a rincarare la dose, avvertendo il coinquilino delle conseguenze che un simile comportamento avrebbe nel mondo reale: “Quel gesto significa che se tu lo fai fuori chiamano la polizia e ti portano in galera… Se tu ti abbassi le mutande giù, succede un casino e non si fa”.

Domenico D’Alterio ha tentato di mediare, invitando Omer a scusarsi con tutti, ma lui è rimasto ben saldo sulla sua posizione.

Omer rischia la squalifica?

Sui social il dibattito si è acceso più forte che mai e anche uno degli ex concorrenti di questo Grande Fratello, Francesco Rana, ha deciso di dire la sua: “È con dispiacere che mi trovo ancora una volta a commentare le brutte cose viste stasera in diretta nel programma in cui ho fatto parte fino a poco tempo fa. Mi dissocio completamente da quello che si è visto, che va contro ogni logica di comportamento, non solo perché si tratta di un gesto fatto consapevolmente davanti a un gruppo, ma soprattutto perché rivolto a una donna, a una mamma e a suo figlio, e fatto davanti a milioni di persone. Un comportamento del genere non può e non deve essere normalizzato, minimizzato o giustificato in alcun modo”.

Ora ci si chiede: Omer rischia la squalifica dal reality? Il televoto vede proprio Omer e Rasha nelle mani del pubblico, ma non è da escludere che la produzione possa prendere dei provvedimenti. Non ci resta che attendere eventuali comunicazioni in puntata da parte di Simona Ventura.