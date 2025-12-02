Tante emozioni, come al solito, con il regalo per Omer che è sensazionale: Valentina dice addio a Domenico e l'arrivo di Dolce sconvolge tutti

Siamo quasi al termine del Grande Fratello e ora abbiamo la conferma in merito. Il reality terminerà lunedì 15 dicembre 2025, come annunciato a inizio trasmissione. Un avvio decisamente particolare, considerando: uno o più concorrenti subiranno la decisione del GF, ora basta.

Domenico è single. Voto: 7

Un po’ annoiato, Domenico si ritrova a fare i conti con l’ennesimo faccia a faccia con Valentina. La madre di sua figlia non ha voglia di lasciarlo partire, così lascia spazio ai fatti: gli restituite l’anello appena lo vede.

“Non c’è più nulla da salvare, hai distrutto tutto”, ripete più volte Valentina. All’esterno le hanno detto di tutto e continuano a farlo, proprio a causa di Domenico. Nell’ultima settimana è stato evidente come lui e Benedetta si cerchino. Hanno dormito insieme e lui ha speso delle parole molto pesanti per lei, come: “Lei mi completa”.

Simona Ventura e gli opinionisti in studio provano a farli ragionare, ma la rabbia è tanta. Ciò che trapela è questo semplice ma importante messaggio: siete in una relazione tossica, al momento, è giusto uscirne ed essere ottimi genitori single.

Sorpresa per Omer. Voto: 10

Omer ha un passato a dir poco complesso, davvero difficile da comprendere fino in fondo. La sua storia personale è stata segnata e travolta dalla guerra in Siria. Ha dovuto lasciare i propri cari, perché contavano su di lui per un domani diverso: “Ero in Germania e dovevo sempre andare avanti”.

Ha pianto moltissimo nel ricordare tutti coloro per i quali fa sacrifici. In lacrime, ritrova poi suo fratello maggiore Mursuit, che non vedeva da un anno. Una scena commovente, anticipata da un videomessaggio dello stesso. Guardarlo attraverso uno schermo però non bastava. Il GF lo ha così fatto volare in Italia, non con poca fatica in termini organizzativi. Tra i due un lunghissimo abbraccio, di quelli veri e duri, fatto di strattoni, prese quasi asfissianti e incredulità. “Cosa ci fai qui?”, ripete più volte Omer.

I due fratelli si promettono amore e si confidano i propri sentimenti. Una delle sorprese più belle della storia del Grande Fratello, con Simona Ventura che ha anche la sensibilità di lasciare loro dello spazio privato. Per un po’, infatti, i due fratelli possono parlarsi senza la messa in onda live e soprattutto la traduzione simultanea. Omer non dimenticherà mai queste lacrime.

Simone da censurare. Voto: 0

Ancora una volta Simone dimostra d’avere una maturità non corrispondente alla propria età. In passato aveva gettato fango su Rasha, dandole della “donna che va con i ricconi”, salvo poi discutere in puntata e celarsi un po’ dietro la figura di sua madre, per poi chiedere infine scusa.

E ora? In settimana ha chiesto al GF di fargli provare l’esperienza della suite con Dolce (concorrente del GF Kosovo in arrivo). Considerando come “lui non combina nulla”, ha spiegato sua madre, si stava prendendo in giro da solo, sottolineando d’essere disposto a tutto pur di raggiungere l’obiettivo, per così dire: “Le faccio bere vino con la melatonina”.

Battute di pessimo gusto, che hanno scatenato le risate di Domenico, di sua madre Francesca e di Benedetta, invece di una netta condanna. Nessuno di loro ha compreso la gravità dell’immagine creata dalle parole di Simone. In puntata le creste si abbassano, lasciando spazio a meste scuse e tentativi di giustificazione. La Ventura è furente: “Non si può sentire di fare ubriacare una ragazza per andare a letto con lei. Né qui e né al Grande Fratello. È una mentalità da far cambiare subito”. La punizione? Simone e Domenico vanno direttamente in nomination.

Quante emozioni per Jonas. Voto: 7

Il verdetto del televoto condanna Mattia. Deve lasciare immediatamente la casa. Da qui il focus si sposta su Jonas, che ha modo di incontrare sua madre Grazia. La sorpresa è però ancora più grande ed emozionante per lui.

Simona Ventura gli annuncia, infatti, che è il secondo finalista del GF19. Il pubblico è entusiasta e inizia a gridare “Jonita”. Anita si commuove e poi ha modo di raggiungere “fidanzato” e “suocera” in Mistery.

L’arrivo di Dolce. Voto: 6

Per qualche giorno ci sarà una nuova presenza nella casa. Come annunciato con largo anticipo, si tratta di Dolce Dona, concorrente del GF Kosovo. A differenza delle passate edizioni, si è deciso di non far partire nessun concorrente dall’Italia. Non uno scambio, dunque, ma un prestito secco in pratica.

Un ingresso che ha scosso un po’ gli animi, come detto, dagli impulsi di Simone alla gelosia di Rasha e Anita. La giovane si presenta durante un freeze e la reazione generale è la seguente: “È bellissima”.

Un regalo per Donatella. Voto: 8

Settimana dopo settimana, Donatella ha dimostrato d’essere una persona vera. La sua onestà e integrità non sono in dubbio. È stata infatti la prima a difendere Rasha dopo le accuse di Francesca e Simone, corredate da parole troppo gravi. Al tempo stesso, è stata la prima, a collegamento spento, a redarguire Simone per la battuta pessima su Dolce: “Io non scherzo così”.

Merita l’affetto del pubblico e il regalo che ha ricevuto. Premendo un pulsantone rosso, rinuncia a 15.000 euro senza pensarci troppo. Il motivo? Quei soldi extra in aggiunta al montepremi di 110.000 euro non valgono suo marito Andrea, che ha così modo di abbracciare.

