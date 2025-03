Fonte: Getty Images Diletta Leotta

A Mediaset è tempo di turnover generazionale. L’azienda di Cologno Monzese avrebbe deciso di cercare tra Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Pierpaolo Pretelli l’anti Stefano De Martino dopo il successo che l’ex marito di Belen Rodriguez ha raggiunto su Rai 1 con Affari tuoi.

Ironia della sorte, il conduttore campano è professionalmente nato proprio su Canale 5 ma ha effettivamente spiccato il volo solo quando è emigrato sulla tv di Stato.

E così, onde ripetere gli errori del passato, si starebbero valutando nuovi e giovani conduttori con i quali costruire una carriera di tutto rispetto in grado di emulare (o quantomeno provarci) quelle di grandi conduttori come Gerry Scotti e Paolo Bonolis, solo per citare alcuni.

Mediaset testa Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Pierpaolo Pretelli

Stando a quanto spifferato dal giornalista Santo Pirrotta in Celebrity Watch, “a Mediaset si testano volti nuovi per il preserale e l’access prime time, anche per contrastare il grande successo di Stefano De Martino. In tutta segretezza sono state convocate due giovani leve: Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi“.

A quanto pare il fidanzato di Giulia Salemi, che potrebbe anche essere il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, e il cantante “hanno registrato (separatamente) in quel di Cologno due puntate zero de La Ruota della Fortuna. Ma niente paura, non sostituiranno Gerry Scotti che resterà saldo al timone del suo programma, quello del game era l’unico studio libero… Chi la spunterà?”.

A questi due nomi il blog di Davide Maggio aggiunge quello di Diletta Leotta, chiamata pure lei per “registrare una puntata zero dello stesso show di Pretelli e Rovazzi”. Un game che potrebbe andare in onda la prossima stagione tv in alternanza con Striscia la notizia che nell’ultimo periodo ha registrato un importante calo di ascolti causato proprio dalla crescita di Affari tuoi.

Mediaset vorrebbe quindi correre ai ripari con l’aiuto di volti giovani, come fatto dalla Rai che ha puntato sul 35enne Stefano De Martino per sostituire il 62enne Amadeus che ha traslocato sul Nove.

Per ora nulla di concreto, si tratta per l’appunto di test che potrebbero anche non trovare buon riscontro. Anche perché in ballo ci sarebbe pure un’altra ipotesi, quella di sostituire Striscia la notizia con un nuovo programma condotto da Paolo Bonolis e Maria De Filippi. Le ipotesi sono tante e diverse ma con un’unica certezza: tagliare col passato per tornare ad attirare l’interesse del pubblico.

Mediaset punta ancora su Diletta Leotta

Al di là di come andrà questo ultimo test sembra chiara la volontà di Mediaset di puntare ancora su Diletta Leotta. Il flop de La Talpa non ha di certo scalfito la stima che Pier Silvio Berlusconi prova nei confronti della conduttrice siciliana.

Fino a poco tempo fa la moglie di Loris Karius era in lizza anche per la conduzione de L’Isola dei Famosi ma poi è stata scelta Veronica Gentili, altro volto giovane e in ascesa.

Questo non ha di fatto minato l’interesse per Diletta, che resta ad oggi la candidata principale a diventare uno dei volti di punta della Mediaset del domani.