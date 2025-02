Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Martina De Ioannon potrebbe non fermarsi a Uomini e Donne per quanto riguarda la sua personale raccolta di programmi Mediaset. Un ritorno al passato per la giovane, che sembrerebbe vicina a un “ritorno a casa”. Si parla ovviamente di Temptation Island, dove approderebbe insieme al neo fidanzato Ciro Solimeno.

Martina ritorna a Temptation Island

Tutti i fan di Temptation Island ricordano la storia problematica tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Si era parlato tanto di gelosia e possessività, per poi vederli dirsi addio al termine della trasmissione.

Maria De Filippi le ha poi offerto il trono di Uomini e Donne, per un percorso che, col senno di poi, non è stato tra i più apprezzati dal pubblico. Alla fine la sua scelta è stata Ciro Solimeno, “scartando” Gianmarco Steri (nuovo tronista).

Le cose però non sembrano andare per il meglio tra i due. Nonostante si tratti di una storia appena nata, ci sarebbero svariati contrasti Tutto ciò si lega a un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Via social ha così risposto a un messaggio privato che indicava la coppia nel cast di Temptation Island 2025: “Pare di sì”.

In merito ha indagato Fanpage, che ha contattato la produzione del programma Mediaset: “Fonti vicine al programma ci hanno riferito che al momento non è possibile dire se sia vero o falso”. Non è giunto, dunque, un secco no. Ciò lascia pensare che almeno una valutazione sia in corso in merito. A domanda diretta sull’eventuale falsità della news, è stato risposto così: “Non è il caso di smentire o confermare”.

Ciro e Martina in crisi

Resta più che probabile, dunque, la partecipazione di Martina e Ciro di Uomini e Donne a Temptation Island. Per la giovane sarebbe un record, dal momento che nessuno ha mai fatto ritorno nello show di Filippo Bisciglia, tra l’altro con due fidanzati differenti.

Una manovra che però, inevitabilmente, getterebbe un’ombra tanto sulla De Ioannon, prevedibilmente accusata d’essere affamata di visibilità, quanto sul dating show di Maria De Filippi.

Ma da dove nasce la repentina crisi? “Come immaginavo, dobbiamo organizzarci per gestire la distanza. Vivendo in due città diverse, abbiamo qualche dubbio su come riuscire a far combaciare le nostre abitudini”. Queste le parole di Martina a Verissimo.

Un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin poco dopo l’uscita da Uomini e Donne, fianco a fianco con Ciro. Luiha poi aggiunto: “Abbiamo il desiderio di stare insieme. Non ci piace vivere una relazione a distanza. Allo stesso tempo, però, non possiamo affrettare le cose. Valuteremo con calma, cercando di trovare un modo per incastrare le nostre vite”.

Quest’ultimo sarebbe inoltre disposto a trasferirsi a Roma. Ciò che preoccupa, però, è che si trovano in fasi differenti della loro vita. Lei ha un lavoro stabile, ha sottolineato, vive da sola e ha già all’attivo alcune esperienze: “Lui invece viene da una situazione completamente diversa, e questo ci spaventa. Anche se si trasferisse a Roma, non è semplice ricominciare da capo in un’altra città dall’oggi al domani. È una cosa che mi mette ansia. Non voglio ripetere gli errori del passato”.