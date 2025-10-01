U&D, Ciro e Martina si sono lasciati: i motivi dell’addio (inaspettato)

Ciro e Martina, protagonisti di Uomini e Donne, si sono lasciati: i motivi dell'addio di una delle coppie più amate e seguite.

IPA Maria De Filippi

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno di Uomini e Donne si sono lasciati. L’annuncio, arrivato a sorpresa, ha lasciato senza parole i fan della trasmissione che ormai da tempo seguivano la storia d’amore nata negli studi televisivi.

Perché Ciro e Martina di U&D si sono lasciati?

L’annuncio dell’addio fra Ciro e Martina è arrivato su Instagram dove l’ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato un lungo messaggio. Solo qualche giorno fa Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, personaggi legati alla stessa trasmissione, hanno svelato di essersi lasciati dopo 17 anni. Oggi a mettere un punto alla loro relazione sono i due giovani che si erano innamorati negli studi di Maria De Filippi.

“Il cuore – ha scritto Martina – ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile”.

Martina e Ciro hanno ringraziato i fan per il supporto ricevuto, svelando anche i motivi della rottura. “Grazie per averi sostenuto e supportato – si legge -, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà per sempre così”.

La storia d’amore di Ciro e Martina

La love story di Ciro e Martina era nata, appunto, a Uomini e Donne. Programma in cui lei era approdata dopo l’avventura di Temptation Island e l’addio al fidanzato Raoul con cui aveva preso parte allo show. Sul trono Martina aveva iniziato un percorso ricco di emozioni e colpi di scena, legandosi sia a Ciro che a Gianmarco Steri. Sino alla scelta che l’aveva portata ad uscire dalla trasmissione proprio con Solimeno.

Terminato lo show la coppia era andata a convivere fra Roma e Napoli, creando un rapporto che sembrava sempre più solido e importante. Ospiti di Silvia Toffanin, a Verissimo, i due avevano raccontato il loro legame. “Abbiamo voglia di viverci – aveva spiegato Martina -. Non ci piace vivere la relazione a distanza, ma non possiamo correre. Valuteremo e cercheremo di incastrare le nostre vite. Mi spaventa che siamo in due momenti della vita diversi – aveva poi aggiunto, parlando della loro differenza d’età -. Io ho un lavoro, abito da sola, ho fatto determinate esperienze. Non devo formarmi, crescere sì, però la base della vita è affermata. Lui viene da un’altra situazione, e questa cosa ci spaventa. Anche se lui decidesse di venire a Roma, non è che da un giorno all’altro ti costruisci una vita in un’altra città. Questo mi spaventa. Non voglio ripetere gli errori del passato”.