Uomini e Donne, Martina sceglie Ciro. La reazione di Gianmarco: “Non lo avevo messo in conto”

Quello di Martina De Ioannon è stato certamente uno dei troni di Uomini e Donne più interessanti degli ultimi tempi. Non sono mancate le emozioni, le liti (inevitabili), le incomprensioni a volte. Eppure Martina è riuscita nell’impresa che è fallita per altri: portare avanti un percorso con due corteggiatori, Ciro e Gianmarco, verso i quali nutriva un reale interesse e che a loro volta hanno dimostrato di essere dei bravi ragazzi. E di bravi ragazzi in TV ultimamente se ne sentiva la mancanza. Alla fine Martina ha scelto Ciro, lasciando di sasso tanti telespettatori che avrebbero scommesso a occhi chiusi su Gianmarco. La reazione di quest’ultimo, chiamato da Maria De Filippi come nuovo tronista, è stata un ulteriore punto a suo favore.

Le parole di Martina per Gianmarco

Le premesse di questo trono non erano proprio le migliori. Martina De Ioannon è un ex volto di Temptation Island e in molti avevano pensato che avrebbe affrontato il percorso in modo un po’ superficiale, forse perché non ancora pronta a una nuova relazione dopo aver interrotto quella con Raul Dumitras nel viaggio nei sentimenti. Forse all’inizio neanche lei ci avrebbe scommesso più di tanto, in effetti. Ma si è dovuta ricredere, come hanno fatto i telespettatori.

Dalle anticipazioni avevamo già carpito che la sua scelta sarebbe caduta su Ciro, quel che ancora il pubblico non aveva visto con i propri occhi era il momento in cui avrebbe scaricato il secondo corteggiatore, Gianmarco Steri, che per molti era il favorito. Martina non è riuscita a trattenere le lacrime ripensando non solo alle ultime esterne ma a un intero percorso durato mesi nel quale Gianmarco ha dimostrato di essere un ragazzo come pochi. Misurato ed educato, gentile e composto anche nei momenti di tensione. Rispettoso e coinvolto.

Inevitabile che le parole della tronista fossero di grande stima nei suoi riguardi: “Abbiamo fatto tante cose insieme, siamo partiti con il freno, perché tu hai un carattere più tranquillo, più chiuso, questo mi ha portato comunque a volerti conoscere, a capire cosa ci fosse dietro a questo carattere. Abbiamo costruito il nostro rapporto anche con le discussioni. È la prima volta che un uomo mi fa capire dove sbaglio, senza aggredirmi. Inizialmente mi sono offesa e ti davo contro, poi, ragionando e riflettendo, mi sono scavata dentro e ho detto: ‘È un uomo vero, a tutti gli effetti’. Mi sento grata e fortunata per essere stata qua e averti ascoltato. Se penso al nostro percorso penso a qualcosa di bello, pulito e speciale. Ho visto una persona che, con la sua bontà e i suoi valori, ha permesso anche a me di riconoscermi. Mi hai fatta sentire sia donna che bambina“.

La reazione di Gianmarco, prossimo tronista

Nonostante tutto, Gianmarco già in studio ha dimostrato di essere esattamente come Martina lo ha descritto. Con la tristezza negli occhi, non si è tirato indietro di fronte alla ragazza in lacrime, alla quale si è avvicinato provando perfino a consolarla e rassicurarla.

Intervistato dopo essere stato scaricato, ha ammesso: “Sincero, non lo avevo messo in conto, perché gli occhi mi trasmettevano altro. Evidentemente mi sono sbagliato. Ci rimango male, però si va avanti senza problemi. Non mi sono pentito di niente perché io sono stato sempre me stesso. Sono stato razionale, sono stato irrazionale, sono stato quello che sono. C’è stato un momento in cui le telecamere mi pesavano all’inizio, c’è stato un momento in cui le abbattevo, non esistevano più. Le emozioni sono quelle che ti portano avanti, no? È quello che mi ha portato fino a qua. Le auguro di viversi le proprie emozioni al massimo e di seguire sempre quello che le piace”.

Per lui il percorso a Uomini e Donne finisce qui, ma solo momentaneamente. Maria De Filippi gli ha consegnato un biglietto prima che lasciasse lo studio nel quale – già lo sappiamo – gli ha proposto di diventare il prossimo tronista.

Ciro è la scelta di Martina

Martina alla fine ha scelto Ciro Solimeno. Con lui ha ripercorso tutti i momenti più belli, anche quelli in cui ancora aveva delle riserve, in cui non gli credeva del tutto. In tanti mesi di conoscenza e corteggiamento non sono mancati gli alti e i bassi ma in fondo si era ben capito il suo interesse nei confronti del ragazzo. Poi è arrivata al dunque.

“Mi sono resa conto di essere interessata a te quando ho provato gelosia, mi sei mancato tanto in diversi momenti, tu spesso mi hai detto che credevi di non essere adatto a me, di essere piccolo e immaturo, e che fra di noi potesse esserci solo chimica. Ma non l’ho mai vista come l’unica cosa che ci poteva legare”, ha detto. “Sono tornata spesso a casa è ho detto: è un salto nel vuoto, è un salto nel vuoto che però mi fa divertire, mi fa ridere tantissimo, mi fa piangere, mi fa diventare gelosa, mi regala emozioni, mi fa battere il cuore, mi fa imbarazzare. So che ci saranno tante cose su cui lavorare, che ci saranno momenti dove non ci capiremo, dove ti darò tanto contro, ma io non posso e non voglio andare contro quello che dice il mio cuore. Quando mi hai detto vivimi, oggi ti dico che ho voglia di viverti“.

Neanche a dirlo, la risposta di Ciro è stata Sì. “Ora è la mia fidanzata, non la condiviso più con nessuno“, ha detto donandole un anello. Come si suol dire, se son rose fioriranno.