Ascolti tv del 17 luglio, Don Matteo contro Temptation Island

IPA Filippo Bisciglia

Giovedì 17 luglio si è ripetuta la sfida televisiva degli ascolti tv tra Don Matteo 13 su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5. Tutto il resto passa in secondo piano, tranne (forse) La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti.

La scorsa settimana, per la prima volta, Don Matteo, una delle fiction di punta di Rai 1, è stato battuto nello share. Ma infondo si tratta pur sempre di una replica. Nella puntata andata in onda il 17 luglio, la piccola Ines va a vivere per qualche giorno da Anna (Maria Chiara Giannetta) e intanto viene coinvolta da Cecchini (Nino Frassica) in un’operazione segreta.

Su Canale 5 Filippo Bisciglia ha condotto Temptation Island. Il resto della programmazione Mediaset ha visto su Italia 1 il film Mortal Kombat e su Rete 4 The italian job. Rai 2 ha trasmesso la fiction Delitti in paradiso e su Rai 3 è andato in onda il film L’erede.

Prima serata, ascolti tv del 17 luglio: Temptation vola al 29.2%

Su Rai 1 Don Matteo 13 incolla al piccolo schermo 1.798.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.489.000 spettatori con uno share del 29.2%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 696.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Mortal Kombat intrattiene 648.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 L’erede segna 647.000 spettatori (4.5%).

Su Rete4 The Italian Job totalizza un a.m. di 688.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 747.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Rocky II ottiene 337.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 399.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 17 luglio: boom per La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Techetechetè Top intrattiene 102.011.000 spettatori (13.4%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.839.000 spettatori pari al 25.4%.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 595.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 936.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 590.000 spettatori (4.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.174.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 797.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 711.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.042.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Foodish totalizza 451.000 spettatori (3.1%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 554.000 spettatori con il 3.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.097.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.834.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.209.000 spettatori (14.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.743.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (322.000 – 3.9%), The Rookie totalizza 414.000 spettatori con il 4.1% e Blue Bloods 600.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 212.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 439.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.657.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 604.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa appassiona 833.000 spettatori (6.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 119.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 287.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 378.000 spettatori con il 3%.