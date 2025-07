Ascolti tv del 3 luglio, Don Matteo si scontra con Temptation Island

IPA Raoul Bova

Giovedì 3 luglio è iniziata la nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5, e si è scontrata con Don Matteo 13 in replica su Rai 1. Un esordio difficile, considerando che la fiction con Raoul Bova e Nino Frassica è sempre sul podio degli ascolti tv, anche se non è in prima visione.

Dopo il gran finale dell’Isola dei Famosi 2025, Canale 5 ha trasmesso un altro grande classico dei palinsesti estivi, Temptation Island, condotto sempre da Filippo Bisciglia. Lo scorso anno aveva persino messo in difficoltà Alberto Angela.

Intanto su Rai 1 nella puntata di Don Matteo 13, la relazione tra Marco e Anna non è più un segreto, ma la differenza d’età comincia a pesare. Intanto Cecchini passa, invece, le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri.

Su Rete 4 è andato in onda il film, Potere assoluto. Mentre Rai 3 ha omaggiato Giorgio Faletti con un documentario a lui dedicato. E su Rai 2 è andato in onda Ore 14 di sera.

Prima serata, ascolti tv del 3 luglio: Temptation Island vince a mani basse

È ufficiale: l’estate televisiva è partita col botto. Su Canale5, il ritorno di Temptation Island ha fatto centro con oltre 3.452.000 spettatori e uno share stellare del 27.8%. Numeri che confermano il reality dei sentimenti come il grande protagonista del palinsesto estivo. Su Rai1, invece, la replica di Don Matteo 13 tiene botta con 1.942.000 spettatori e il 13.9% di share. Rai2 con Ore 14 Sera totalizza 797.000 spettatori (6.6%), mentre Italia1 conquista 840.000 spettatori con il film Hunter’s Prayer – In fuga (5.7%).

A quota 839.000 spettatori Signor Faletti su Rai3 (5.6%), seguito da Potere assoluto su Rete4 con 650.000 spettatori (4.9%). In Onda su La7 registra 599.000 spettatori e il 4.1%, mentre Money Road su Tv8 chiude a 371.000 spettatori (2.5%). Infine, sul Nove, Non hanno un amico con Luca Bizzarri si ferma a 194.000 spettatori con l’1.4%.

Access Prime Time, dati del 3 luglio

Nell’Access Prime Time, è Techetechetè a guidare la fascia: lo show di Rai1 ha conquistato 2.814.000 spettatori con il 18.6% di share. Su Canale5, Paperissima Sprint si difende con 2.142.000 spettatori e il 14.1%. Italia1 regge bene con N.C.I.S. che supera 1.008.000 spettatori (6.7%), mentre Un Posto al Sole su Rai3 coinvolge 1.288.000 spettatori (8.5%), preceduto da Generazione Bellezza (676.000 spettatori – 4.7%). Su Rete4, 4 di Sera ottiene prima 832.000 spettatori (5.7%) e poi 885.000 (5.8%). In Onda su La7 totalizza 1.071.000 spettatori (7%), mentre Foodish su Tv8 e The Cage sul Nove si contendono il 3.3%, rispettivamente con 492.000 spettatori e 498.000 spettatori.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 luglio

Nel preserale, Reazione a Catena durante la prima parte (L’Intesa Vincente) ha totalizzato 2.179.000 spettatori con il 21.4% di share, saliti a quasi 2.872.000 spettatori (22.9%) nel gioco completo. Su Canale5, le repliche di Caduta Libera raccolgono 943.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e 1.390.000 spettatori (12%) nel segmento principale. Su Rai2, l’Europeo femminile con Belgio-Italia coinvolge 674.000 spettatori (6.6%), con pre e post partita al 3.8%. Su Rai3, i TGR informano 1.621.000 spettatori (12.8%), mentre Blob segna 660.000 spettatori (4.7%).

Su Rete4, La Promessa è seguita da 874.000 spettatori (6.4%), mentre Italia1 resta stabile con CSI: Miami (473.000 spettatori – 3.6%). Ottimo risultato per La7 con Il Palio di Siena: nella fase della corsa supera 1.215.000 spettatori, con un ottimo 9.4% di share. 4 Ristoranti su Tv8 è scelto da 256.000 spettatori (2%) e Cash or Trash sul Nove da 364.000 spettatori (2.7%).