Per Veronica Gentili e Simona Ventura, questa è stata l’edizione de L’Isola dei Famosi più difficile di sempre. Non ci esprimiamo sotto questo aspetto ma di certo è stata una delle più sorprendenti. Partita in sordina, avvolta in un clima di scarso interesse, quest’annata del famoso reality ha saputo ritagliarsi il proprio spazio.

Un passo in avanti rispetto al recente passato, al netto di una evidente distanza rispetto ai fasti che furono. Un prodotto però accettabile per la produzione, che potrebbe aver individuato il giusto mix conduttrice-opinionista.

Veronica Gentili e Simona Ventura. Voto: 10

Decisamente positiva la prova offerta da Veronica Gentili e Simona Ventura. La prima ha garantito un certo grado di spontaneità, mantenendo una certa linea già apprezzata a Le Iene, arricchita però da un gusto extra, differente, esaltato proprio dalla presenza dell’opinionista.

A Simona Ventura mancava soltanto questo ruolo all’interno del grande meccanismo de L’Isola dei Famosi. Ha dimostrato di poterlo interpretare al meglio, in un fragile equilibrio fatto di spazi da non intralciare. Nessuna delle due ha mai pestato i piedi all’altra nel tentativo d’ottenere qualche minuto di riflettori in più. Mai uno screzio e tanta complicità di sguardi e parole.

Pierpaolo Pretelli, l’inviato perfetto (troppo). Voto: 7

Ha saputo ben gestirsi Pierpaolo Pretelli nel ruolo dell’inviato, che è tutt’altro che semplice. Le condizioni sono estreme, al netto di cibo e acqua in quantità abbondanti, a differenza dei naufraghi.

C’è tanto istinto nell’interpretazione del ruolo, come aveva in passato raccontato Stefano De Martino. Lui ha provato a essere misurato, come lo voleva Veronica Gentili. Non un protagonista sull’isola ma un accompagnatore cortese. Salvo ricercare un po’ d’attenzione nel corso della finale, sfoderando un ottimo fisico e apprezzando i complimenti ricevuti, ha saputo restare nell’ombra laddove necessario.

Si è però forse sentita la mancanza di una certa scintilla. Qualcosa che il pubblico aveva molto apprezzato in Elenoire Casalegno. In quel caso, però, si era chiaramente generata una rivalità con lo studio, che in questo caso Pretelli ha ampiamente evitato.

Gli addii. Voto: 3

Dopo la precedente edizione deludente, la produzione ha faticato nell’individuare il cast per L’Isola dei Famosi 2025. I tempi degli annunci si sono allungati e alla fine alcuni di quelli volati in Honduras non erano molto convinti.

La confusione generale è stata dimostrata ampiamente dal caso Ibiza Altea, annunciata tra i concorrenti ma poi esclusa a causa di conflitti con un programma Netflix. Come non parlare poi di Angelo Famao e Leonardo Brum, di colpo resisi conto delle privazioni della trasmissione, come se la mancanza di cibo fosse una piccola nota a margine nel contratto e non uno degli elementi cardine del reality. Il risultato finale? A sole due settimane dall’inizio della trasmissione, ben 5 ritiri: Famao, Brum, Spadino, Stancampiano, Giorgi, con il rischio Antonella Mosetti, poi concretizzato in seguito, così come per Carly Tommasini, e Mirko Frezza (sventato).

Caso Jasmin Salvati. Voto: 0

Sembra difficile ma anche il Codacons può avere ragione. Nel caso specifico era stata chiesta la squalifica di Jasmin Salvati, resasi protagonista di dichiarazioni “che ledono la dignità delle donne, alimentando stereotipi pericolosi”.

Nel corso di una discussione molto accesa con Chiara Balistreri, la giovane l’aveva accusata d’essere in Honduras per visibilità (e fin qui), “così come hai fatto tutte le altre cose”. Tutti hanno la propria storia (triste), ha spiegato Salvati, ma non tutti decidono di raccontarla, esponendosi pubblicamente, per visibilità e soldi.

Questo il suo pensiero, relativo alla denuncia nel 2022 di Balistreri ai danni dell’ex fidanzato, reo di violenza domestica. A fronte dei tanti addii, la produzione ha optato per una lavata di capo. Una conseguenza inesistente, dunque, a fronte di parole molto gravi e pronunciate a cuor leggero.

La rissa in Tv. Voto: 0

Non c’è nulla che si salvi nella rissa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, dai fatti in sé al post. Tutto ha avuto inizio durante una partita di pallanuoto. Il pubblico ha visto Fantini salire sulle spalle di Giarrusso che, a sua volta, si era scagliato in precedenza contro Cristina Plevani con fin troppo vigore (mettiamola così).

Veronica Gentili ha redarguito subito entrambi, che hanno iniziato a giustificarsi prima e accusarsi poi. Giarrusso ritiene che nella foga sia stato minacciato di morte da Fantini. Quest’ultimo ha detto che l’altro è invece passato ai fatti, attaccandosi al suo collo e a quello di Cristina, così da trascinarli sott’acqua: “Ho di certo sbagliato ma meglio di un uomo che tira per il collo una donna”.

Una vicenda che ha visto partecipare a distanza anche la moglie di Giarrusso, che ha difeso il marito: “Non ci sto nel sentire accuse di violenza sulle donne”. Paventando inoltre ritorsioni legali.

Ci sono state poi conseguenze per entrambi ma, a “bocce ferme”, si è raggiunto un certo livello di cringe (per fingere d’essere ancora giovani). Giarrusso si è scusato con Omar e Cristina, ma in che modo: “Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento dello spettacolo dato. Mi scuso anche con la rete”.

Spiegando d’aver sempre difeso i deboli, ha sottolineato come il reality non sia la vita vera. Certi atteggiamenti sarebbero frutto di 60 giorni di privazioni. Non tutti hanno però creduto alle sue scuse.

Ancora Cristina Plevani. Voto: 10

Nel mondo dei reality è complesso restare se stessi. Quando poi le condizioni sono complesse come nel primo Grande Fratello o estreme come a L’Isola dei Famosi, è facile capire quanto l’eccesso dei modi sia sempre dietro l’angolo.

IPA

Cristina Plevani invece resta fedele a sé, al netto di un fondo toccato di cui ha parlato nel corso della finale, e che è felice d’aver toccato. Onesta e ammirevole, ha seguito il proprio percorso e meritato la vittoria. Due trionfi su due, a distanza di tanti anni. Davvero niente male.