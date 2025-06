Fonte: IPA Jasmin Salvati a rischio squalifica a L'Isola dei Famosi 2025

No, questa non è un’edizione de L’Isola dei Famosi particolarmente fortunata. Dopo i tanti ritiri, ecco l’intervento del Codacons. Occorre precisare che questo tipo di comunicati non richiede altro se non la minima sollecitazione, certo, ma non rappresenta ovviamente una notizia positiva per Mediaset o per Veronica Gentili, al suo primo test. Cosa viene chiesto? La squalifica immediata di Jasmin Salvati.

Jasmin Salvati contro Chiara Balistreri

Al netto del fatto che più di qualcuno si sia chiesto chi fosse Jasmin Salvati, la giovane ha saputo far parlare di sé in maniera decisamente rapida e negativa. La storia di Chiara Balistreri è nota a tutti. Ha raccontato dei maltrattamenti subiti e di quanto abbia rischiato a causa di un amore tossico, a dir poco.

Jasmin Salvati non è però dalla sua parte. Ritiene infatti abbia deciso di condividere tutto ciò per pubblicità. Nel corso di una lite, ha ribadito: “Sei qui per visibilità e per quella hai fatto tutte le altre cose. Ti sei esposta per visibilità. Tutti abbiamo le nostre storie ma scegliamo di non condividerle”.

Il comunicato del Codacons

In tantissimi si sono schierati contro Jasmin Salvati e, senza farsi attendere troppo, è giunto anche il comunicato stampa del Codacons: “Chiediamo Alla R.T.I. S.p.A., in persona a procedere immediatamente all’eliminazione della concorrente Jasmin Salvati dal programma L’Isola dei Famosi”.

La motivazione ufficiale indicata è la seguente: la giovane concorrente presente in Honduras avrebbe rilasciati dichiarazioni tali da ledere alla dignità delle donne. Il suo pensiero non farebbe altro che alimentare pericolosi stereotipi, contribuendo a perpetrare “la cultura della violenza e della discriminazione di genere”.

Non può bastare, dunque, una reprimenda da parte di Veronica Gentili. Si chiede a Mediaset un intervento deciso, come spesso non è accaduto durante il Grande Fratello.

“Chiediamo altresì l’adozione di misure concrete e strutturate volte a prevenire il ripetersi di simili episodi, tra cui la formazione obbligatoria per il personale e i concorrenti sui temi della violenza di genere, della comunicazione responsabile e del rispetto della dignità umana”.

È chiaro come il Codacons non si schieri soltanto contro la ragazza ma la produzione tutta. Reputando responsabili coloro che sono in ufficio e dietro le macchine da presa, si ribadisce la necessità di una formale rettifica e di scuse pubbliche da parte della rete.

La decisione di Mediaset

Non circolano voci sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi in merito a L’Isola dei Famosi. Sappiamo quanto si sia interessato negli ultimi anni alla gestione dei reality mandati in onda. Tanti gli interventi sul GF, ad esempio.

In questa edizione, però, si presenta una situazione complessa. Tanti i ritiri e grande difficoltà nel comporre un cast che possa durare e intrattenere. Perdere Jasmin Salvati avrebbe dunque il suo peso, considerando come non si escludano altri abbandoni. Si pensi ad Ahlam El Brinis, costretta ad andare in infermeria dopo una notte trascorsa in balia dei mosquitos. Gli insetti l’hanno punta ovunque ed è stata fasciata per bene dal personale medico.

Per il momento non sembra intenzionata a mollare, nonostante il suggerimento della stessa Jasmin. La produzione però trema e una squalifica, proprio adesso, sarebbe deleteria, soprattutto perché Salvati rappresenta, volente o nolente, un personaggio che attira l’attenzione del pubblico.