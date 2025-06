Isola dei Famosi 2025, Jasmine attacca Chiara: interviene la famiglia di lei

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Veronica Gentili

Nuove liti e scontri all’Isola dei Famosi. Questa volta le protagoniste sono Jasmin Salvati e Chiara Balistreri che si sono scontrate a causa di una stuoia. La lite è poi degenerata, spostandosi dalle questioni dell’Isola a vicende private che riguardano Chiara.

Il confronto è stato così acceso e duro che su Instagram è intervenuta la famiglia della 22enne.

La lite fra Chiara e Jasmin all’Isola dei Famosi

Tutto è iniziato quando Jasmin si è lamentata con Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri per aver usato la sua stuoia senza il permesso. Presto però gli animi si sono scaldati e Jasmin ha rivolto a Chiara delle accuse molto pesanti.

“Fai la scenetta? Mi guardi male tutto il giorno. Ma chi ti conosce? Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose – le ha detto -. Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità. Se raccontassi io la mia storia per visibilità, hai voglia a te. Grande donna dillo a qualcun altro, che ti insegno”.

Come è noto Chiara Balistreri ha alle spalle una storia difficile segnata dalle violenze (e dall’arresto) dell’ex fidanzato Gabriel. Nel 2022 sui social Chiara aveva raccontato il suo calvario, esponendosi anche per aiutare tante donne vittime di violenza domestica lasciate sole e spaventate.Prima di partire per l’Honduras la giovane aveva spiegato di aver accettato di affrontare questa avventura “per dimostrare di non avere solo una storia triste e per far vedere alle donne vittima di violenza che è possibile rifarsi una vita”.

La polemica e la richiesta di provvedimenti

Le parole di Jasmin non sono passate inosservate, così come la sua accusa verso Chiara di essersi esposta, raccontando la sua storia difficile, solo per avere visibilità.

Su Instagram, la famiglia della giovane e gli amici hanno chiesto dei provvedimenti alla produzione dell’Isola dei Famosi.

“Mi spiegate – si legge – com’è umanamente tollerabile che una donna si permetta di dire ad un’altra donna, vittima di violenza domestica e un quasi femminicidio, che ha fatto tutto per visibilità? Quanto devi essere povera dentro e ignorante per maturare e proferire un’espressione di tale bassezza?”.

“Se non fosse stato per la visibilità e il clamore mediatico che ha subito la sua storia, lei non sarebbe neanche qui tra noi – continua il messaggio -. Se la visibilità di cui parla Jasmin può salvare vite, allora ben venga”.

Poi la richiesta di intervenire per prendere provvedimenti dopo le parole di Jasmin: “A nome della famiglia, degli amici di Chiara e dell’organizzazione Scarpetta Rossa, siamo indignati dalle parole di Jasmin e confidiamo in una ammonizione esemplare da parte del programma, nei confronti della giocatrice. Un messaggio del genere non può essere tollerato, tantomeno a ridosso della morte della ragazza di 14 anni Martina Carbonaro”.

Non resta che attendere la puntata dell’Isola dei Famosi 2025 per scoprire se la produzione prenderà dei provvedimenti nei confronti di Jasmin e come verrà affrontato questo tema. Di certo la conduttrice Veronica Gentili e l’opinionista Simona Ventura diranno la loro sulla questione.