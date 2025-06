Chi è Roberta Etzi, la mamma coraggiosa di Chiara Balistreri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Chiara Balistreri

Roberta Etzi è la mamma di Chiara Balistreri, rimasta sempre accanto alla giovane per sostenerla nel momento più duro della sua vita, quando è stata vittima di violenze psicologiche e fisiche da parte del fidanzato.

La storia di Chiara Balistreri

Chiara Balistreri è diventata un simbolo per tante donne vittime di violenza, ribellandosi alla crudeltà del suo ex e combattendo una battaglia per salvarsi letteralmente la vita. Come ha ricordato anche Simona Ventura durante l’Isola dei Famosi infatti, Chiara venne aggredita fisicamente dall’ex Gabriel, che arrivò ha spaccarle il naso con un pugno.

Ma andiamo con ordine, Chiara è diventata conosciuta quando sui social ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia fatta di minacce, violenze e paura. All’epoca la giovane aveva denunciato il suo ex Gabriel, ma l’uomo era fuggito, diventando latitante. In seguito era tornato in Italia, scappando dagli arresti domiciliari.

Sul suo profilo social, Chiara aveva lanciato un appello e svelato la paura di ritrovarsi di fronte quell’uomo violento. In seguito il video era diventato virale e Chiara Balistreri aveva rilasciato una lunga intervista a Verissimo.

Accompagnata dalla madre, Roberta Etzi, Chiara aveva parlato della sua vicenda a Silvia Toffanin.

“È stato un crescendo – aveva raccontato -. A un certo punto le violenze sono diventate costanti. Immagina di stare con una persona che sembra il principe azzurro e poi si rivela un mostro. È sempre stato geloso, poi la cosa andava ad aumentare. Era geloso di come mi vestivo, del trucco, dei social…”.

Poi il ricordo dell’aggressione, con l’uomo che era arrivato a rompere il naso della ragazza, prendendola a pugni. “Lui mi ha detto: ‘In questa casa tu oggi muori’, perché mi era arrivato un messaggio da un amico – aveva ricordato -. Ho provato a parlarci, ma qualsiasi cosa facessi era un incentivo per lui per fare peggio. Si innervosiva e mi alzava le mani. In quel momento ho cercato di parlarci ma era inutile, ha iniziato picchiarmi. Ero a terra, mi prendeva a calci e pugni. Sono intervenuti i suoi genitori. Ero sul pianerottolo, aggrappata alla ringhiera. Sono riuscita a rialzarmi, quando mi sono rialzata lui è venuto da me e mi ha rotto il naso a pugni”.

Il coraggio di Roberta Etzi, mamma di Chiara Balistreri

Chiara Balistreri ha vissuto un vero e proprio calvario, fra paura e dolore. Al suo fianco però, anche nei momenti più bui, c’è stata sempre sua madre.

Roberta Etzi, una donna forte e coraggiosa, e la prima – come ha spiegato Silvia Toffanin tempo fa – che ha compreso che qualcosa non andava nel rapporto con l’ex fidanzato Gabriel.

“In quegli anni Chiara non era più lei – aveva raccontato a Verissimo -. Capivo dal suo sguardo quando tornava da lui. Mi guardava e diceva: ‘Non ce la faccio, aiutami’, ma io non sapevo che fare”.

Riservata e lontano dai riflettori, Roberta ha sempre sostenuto sua figlia, intervenendo anche dopo la lite fra Chiara e Jasmin all’Isola dei Famosi. Uno scontro che ha fatto molto discutere per via delle accuse di Jasmin nei confronti di Chiara e per il modo in cui ha affrontato un tema così delicato come la violenza domestica.