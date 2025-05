Fonte: Ufficio Stampa Chi è Chiara Balistreri, naufraga de L'Isola dei Famosi 2025

Grande attesa per la nuova stagione de L’Isola dei Famosi, che ha il compito di ribaltare l’esito della precedente edizione. Tra i naufraghi anche Chiara Balistreri, che probabilmente la maggior parte del pubblico di Mediaset non conosce ancora. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Chiara Balistreri

Mediaset guarda alla Gen Z, questo è chiaro. C’è la grande necessità di svecchiare un po’ i propri contenuti, spingendo anche i più giovani a restare incollati dinanzi ai reality (e non solo) della rete guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Si spiega così la partecipazione di Chiara Balistreri a L’Isola dei Famosi. Lei è un’influencer di 22 anni, ritrovatasi al centro dell’attenzione mediatica a causa di una complessa storia personale. La sua forza l’ha spinta a divenire un simbolo di rinascita e lotta.

Si è trasferita a Bologna quando aveva 14 anni e qui ha conosciuto l’ormai ex fidanzato, Gabriel Costantin. Ne ha denunciato pubblicamente gli abusi e ne ha ottenuto l’arresto in Romania. Una vicenda personale sconvolgente, che l’ha spinta a iniziare a dedicarsi alla lotta per la tutela delle donne vittime di violenza. Lo fa attraverso l’associazione Scarpetta Rossa Aps.

Nel reality Mediaset tenterà a suo modo di sensibilizzare sul tema, quando ne avrà l’opportunità. Al tempo stesso, proverà di certo a farsi conoscere, così da non essere indicata unicamente come “la ragazza che ha denunciato l’ex”.

Le violenze subite

Era il 2017 quando la relazione tra Chiara Balistreri e Gabriel Costantin ha avuto inizio. Un grande amore, sembrava, al punto da iniziare subito una convivenza. Questa proposta si è però rivelata una mossa ben studiata, attuata nei confronti di una giovane plagiata.

Nell’abitazione viveva anche la madre del ragazzo e l’esperienza si è ben presto trasformata in un incubo. Il primo episodio di violenza risale al 2018, in seguito al quale Chiara ha poi deciso di tornare a vivere da sua madre. In seguito l’ex l’ha poi costretta a salire in auto, pretendendo il suo ritorno a casa.

La situazione è precipitata nel corso degli anni, arrivando a Capodanno 2020, quando la giovane si è ritrovata prigioniera dell’uomo in Romania. Aveva infatti manifestato la propria ferma intenzione di tornare in Italia da sua madre. Aveva trascorso alcune settimane all’estero con l’ex e, percependo il pericolo, era intenzionata a scappare. Lui l’ha però presa a calci e pugni, sequestrandole il telefono.

L’ultima violenza risale al 2022 e in seguito Costantin è stato posto ai domiciliari, dai quali è fuggito. Comprensibile il terrore di Chiara, che temeva d’essere vittima designata dell’uomo. Un breve sospiro di sollievo a dicembre 2024, quando è stato arrestato nuovamente a Bologna. Anche in questo caso, però, si è dato alla fuga. L’arresto definitivo un mese dopo in Romania.

La denuncia

La prima denuncia di Chiara Balistreri è stata depositata nel 2022, dopo aver subito un pestaggio di circa 20 minuti, perpetrato nella casa che avevano diviso per 5 anni. Ad aggravare la situazione il fatto che nell’abitazione ci fosse anche la madre di lui.

La denuncia ha portato al riconoscimento della pericolosità sociale dell’uomo, condannato però soltanto agli arresti domiciliari e in assenza di braccialetto elettronico. Dopo la fuga, prevedibile, le continue minacce. Balistreri si è dunque fatta scudo di social e televisione, affidando la propria storia ai media. Oggi è un simbolo e la sua storia è d’esempio per tante.