Jasmin Melika Salvati, chi è la nuova naufraga dell’Isola (e dove l’abbiamo vista)

Fonte: IPA Veronica Gentili

Jasmin Melika Salvati è entrata a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2025 come nuova concorrente. Secondo le anticipazioni, sbarcherà in Honduras insieme ad altri due nuovi ingressi. Jasmin, 23 anni, originaria dell’Egitto e cresciuta a Ladispoli (Roma), è nota per essere stata l’ex fidanzata di Samuele “Spadino” Bragelli, un altro concorrente di quest’edizione che si era ritirato dal gioco solo una settimana prima del suo arrivo.

La sua partecipazione promette di ravvivare le dinamiche dell’Isola: da tempo circolano voci sul suo carattere fumantino e sul fatto che arrivi con la reputazione di “ape regina” dei gruppi.

Chi è Jasmin Melika Salvati, il nuovo volto che sbarca all’Isola dei Famosi

Durante la puntata serale del 28 maggio, condotta da Veronica Gentili, Jasmin dovrebbe fare il suo ingresso in trasmissione. La produzione ha infatti deciso di inserire tre nuovi concorrenti (insieme a Jey Lillo e Ahlam El Brinis) per sopperire ai recenti ritiri e alle eliminazioni precoci registrate nelle settimane precedenti.

Jasmin sarà subito sottoposta alle prove dello “Spirito dell’Isola” come da tradizione del reality, e si calcola che dovrà integrarsi con il gruppo dei cosiddetti “senatori” (i concorrenti più esperti) dopo la riduzione dei gruppi di età.

Il debutto di Jasmin è particolarmente atteso perché arriva dopo l’uscita di scena del suo ex Spadino: al contrario di lui, Jasmin vuole dimostrare di sapersi ambientare subito e di poter reggere il confronto con i veterani del reality senza temere gli scontri di tensione.

Jasmin Salvati arriva all’Isola: cosa aspettarsi dal suo debutto in Honduras

Secondo le anticipazioni della puntata serale di questa sera, Jasmin troverà sull’Isola concorrenti di ogni età: da un lato i giovani rimasti, dall’altro i “senatori” come l’ex politico Mario Adinolfi, e volti televisivi come Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti. Le previsioni parlano già di scontri accesi fra Adinolfi e le naufraghe più forti (Chiara Balistreri e Loredana Cannata), ma resta da vedere come Jasmin si inserirà in queste dinamiche.

Dato il suo passato di incontri burrascosi in altri reality, il pubblico è in attesa di scoprire come gestirà discussioni e prove fisiche: Jasmin ha infatti dichiarato di sentirsi la “leader” di ogni gruppo e di amare fare “delirio e devasto”. Tutto lascia pensare che non si risparmierà provocazioni, ma si attende la puntata di questa sera per capire chi sceglierà come alleati o antagonisti.

Chi è Jasmin Melika Salvati: età, origini e storia personale

Jasmin Melika Salvati è nata nel 2002 in Egitto. È stata adottata da una famiglia italiana all’età di due anni e ha vissuto un’infanzia difficile, tanto che anni dopo ha ritrovato la madre naturale e i due fratelli all’età di 13 anni.

Oggi vive a Ladispoli, in provincia di Roma, e lavora come influencer: sui social condivide spesso foto di moda e momenti della sua vita, tanto da vantare centinaia di migliaia di follower.

Da Ex on the Beach a Italia Shore: tutti i reality a cui ha partecipato Jasmin

Ha raggiunto la notorietà partecipando a vari reality televisivi. Nel 2022 è apparsa nel cast di Ex on the Beach Italia. L’anno seguente è stata scelta per la prima edizione di Italia Shore (docu-reality in onda su MTV): in quel programma ha instaurato una relazione molto discussa con Samuele “Spadino” Bragelli, altro volto emerso da reality italiani.

Proprio a Italia Shore, nella sesta puntata, Jasmin è stata espulsa a causa di un episodio di violenza: durante una lite, un altro concorrente l’aveva provocata chiamandola “falsa” davanti agli altri, e Jasmin in reazione aveva alzato le mani, venendo mandata via dalla produzione. Questo episodio le ha conferito un’aura controversa, tanto che l’annuncio della sua presenza all’Isola ha subito suscitato polemiche online.