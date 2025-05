Isola dei Famosi, Altea Ibiza è fuori dal cast: cosa è successo

Fonte: Ufficio Stamp Mediaset Isola dei Famosi 2025: chi sono i naufraghi, tra vecchie glorie e volti nuovi

Colpo di scena a L’Isola dei Famosi 2025: Altea Ibiza, giovane modella italoamericana annunciata tra i naufraghi, è stata esclusa dal cast all’ultimo momento. L’inaspettata notizia, data in diretta tv, ha spiazzato il pubblico e alimentato la curiosità sui motivi di questa decisione. Vediamo quali sono le possibili motivazioni dell’esclusione e cosa potrebbe succedere ora nel popolare reality show di Canale 5.

Le possibili motivazioni dell’esclusione di Altea Ibiza

Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, la conduttrice Veronica Gentili ha spiegato che, sebbene Altea Ibiza dovesse far parte del cast, “purtroppo non potrà esserlo per una serie di ragioni”. L’inviato in Honduras, Pierpaolo Pretelli, ha aggiunto che la produzione avrebbe voluto averla nel gioco, ma la sua partecipazione “non è successa”. Nessun dettaglio specifico è stato fornito in diretta, lasciando il pubblico con la domanda: cosa è successo davvero?

Secondo diverse indiscrezioni, la scelta di escludere Altea Ibiza potrebbe essere legata a un altro impegno televisivo della modella. Ibiza Altea (come è conosciuta sui social) figura infatti nel cast di Too Hot to Handle Italia, un reality show di Netflix le cui riprese si sono già svolte.

La messa in onda di questo programma era inizialmente prevista il 9 maggio 2025, appena due giorni dopo il debutto dell’Isola. Ciò avrebbe portato la giovane ad apparire contemporaneamente in due reality show diversi: una situazione anomala che potrebbe aver spinto la produzione a un ripensamento.

Forse, per evitare sovraesposizioni o conflitti contrattuali, si sarebbe deciso all’ultimo di rinunciare alla presenza di Altea all’Isola.

L’annuncio social della partecipazione

Altea Ibiza aveva persino condiviso sui suoi canali social il post ufficiale che la presentava tra i concorrenti “Giovani” dell’Isola dei Famosi 2025, poche ore prima della diretta. La sua improvvisa esclusione ha quindi colto di sorpresa molti fan, scatenando un’ondata di reazioni tra incredulità e delusione.

Molti telespettatori si sono detti dispiaciuti: Altea Ibiza era una delle concorrenti più attese e in tanti contavano su di lei per portare un tocco di glamour e vivacità in più nel gruppo. Sulla sua pagina Instagram, dopo aver condiviso la gioia della vigilia, è calato il silenzio: Altea non ha ancora commentato pubblicamente quanto accaduto. Questa mancanza di spiegazioni alimenta ancor di più il mistero attorno al caso, e i fan continuano a discuterne cercando di capire la verità dietro le quinte.

Possibili sostituti e sviluppi nel cast

L’uscita improvvisa di Altea Ibiza dal cast dell’Isola dei Famosi 2025 lascia inevitabilmente un vuoto tra i naufraghi, soprattutto nel gruppo dei più giovani in gara. Al momento, però, non è stato annunciato alcun sostituto ufficiale. La produzione potrebbe decidere di proseguire il reality con un concorrente in meno, concentrandosi sui rimasti, oppure sorprendere tutti più avanti introducendo un nuovo naufrago a sorpresa per ristabilire l’equilibrio.

Nonostante questa defezione (unita al rinvio dell’ingresso di Dino Giarrusso per infortunio), la prima puntata ha già delineato le squadre e le prime dinamiche. I naufraghi sono divisi tra “Under 40”, dove spiccavano nomi come Camila Giorgi e Lorenzo Tano, e “Senatori”, capitanati da volti noti come Antonella Mosetti e Mario Adinolfi.

E chissà, forse la produzione potrebbe decidere di coinvolgere Altea più avanti (magari a edizione avanzata o in un diverso ruolo).