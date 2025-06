Isola dei Famosi 2025, tutti contro Dino Giarrusso dopo le liti in diretta: “Doveva scusarsi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Dino Giarrusso

All’Isola dei Famosi 2025, Dino Giarrusso è finito nel mirino, accusato di comportarsi in modo aggressivo e classista dopo la lite con Cristina Plevani nel corso dell’ultima diretta e lo scontro con Omar Fantini durante una prova in Honduras.

La lite in diretta fra Dino Giarrusso e Omar Fantini

Tutto e iniziato quando, nel corso di una prova Dino Giarrusso e Omar Fantini si sono scontrati, così tanto da arrivare alle mani, fra schiaffi, insulti e minacce. In particolare Omar ha accusato Dino di averlo spinto sott’acqua per prendere la palla, aggredendolo poi a sua volta.

La sfida è degenerata fra schiaffi e spintoni dentro l’acqua. Così tanto da spingere Pierpaolo Pretelli a intervenire: “Ragazzi, così no. Fermi tutti. Le mani, così, no. Dino, non con arroganza. Si sta giocando senza violenza – ha detto -. Ci sono modi e modi di giocare, non si fa così”.

Poco dopo Dino Giarrusso si è scontrato con Cristina Plevani. Il giornalista, in particolare, ha accusato la naufraga di non aver fatto nulla, se non vincere il Grande Fratello.

“Che cosa ha fatto negli ultimi venticinque anni di vita Cristina Plevani? Niente – ha detto Giarrusso -. È una che 25 anni fa ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e da allora non ha fatto nulla”.

“Giudica le persone solo se hanno un titolo di studio – ha replicato Cristina Plevani -. Lui ci ha fatto un elenco di titoli e di conoscenze. Io in 25 anni sono una persona normale, con un lavoro normale, ma di certo non mi sento inferiore a Dino Giarrusso”. Lui ha continuato: “Classista non lo accetto. Ho passato tutta la vita a combattere il classismo. Da giornalista, da politico, da inviato delle Iene”.

Le accuse degli altri naufraghi contro Dino Giarrusso

Dopo la diretta con Veronica Gentili e Simona Ventura, i naufraghi hanno criticato il comportamento di Dino Giarrusso. Su Playa Dos, Cristina ha commentato quanto accaduto insieme a Mario Adinolfi.

“Per me non si rende neanche conto di quello che dice – ha detto la Plevani -. Si sente superiore a qualsiasi cosa o comunque a chi non ha un titolo di studio, come se una persona non fosse degna di essere considerata se non ne ha uno”.

Mario Adinolfi ha poi aggiunto: “Doveva frenare e scusarsi. Non ha colto il valore della persona e questo è tipico di chi è molto egoriferito”.

Nel frattempo Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, ha parlato di possibili querele nei confronti di Omar Fantini dopo quanto accaduto nel corso della puntata. La donna ha svelato a FanPage di sentirsi molto provata per via della rissa durante la diretta, difendendo il marito dalle accuse.

“Dino è andato a placcare Cristina semplicemente perché la palla era lì – ha detto -. È stato Omar che l’ha preso a pugni, gli ha tirato i capelli e lo ha minacciato di morte, tirando poi in ballo in malafede la violenza sulle donne per giustificarsi, quando si è visto benissimo che la sua aggressione è avvenuta prima del fallo su Plevani. Ha strumentalizzato un argomento sensibile per accattivarsi i favori del pubblico, il suo comportamento è stato riprovevole”.