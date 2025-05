Chi è Dino Giarrusso e perché è arrivato tardi all’Isola dei Famosi 2025

Diviso tra regia, piccolo schermo, le Iene ed il mestiere di cronista, Dino Giarrusso è pronto a sbarcare in Honduras come concorrente all'Isola dei Famosi 2025: tutto sul suo conto

Fonte: Ufficio Stamp Mediaset Isola dei Famosi 2025: chi sono i naufraghi, tra vecchie glorie e volti nuovi

Volto noto dell’informazione e del piccolo schermo, Dino Giarrusso si divide tra il giornalismo d’inchiesta, le sceneggiature cinematografiche e la politica europea: dopo un piccolo infortunio a ritardare il suo approdo all’Isola dei Famosi, è ora prontissimo a sbarcare in Honduras.

Chi è Dino Giarrusso

Nato l’11 settembre 1974 a Catania, sotto il segno zodiacale della Vergine, Dino Giarrusso si è laureato nel 1997 in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Siena: dopo aver mosso i primi passi nelle redazioni de La Repubblica, L’Unità e La Sicilia, lo spirito eclettico a contraddistinguerlo lo ha portato a maneggiare anche la macchina da presa dando vita a spot, documentari e persino un corto, La fine, lavoro grazie al quale è riuscito ad attirare l’attenzione del regista Ettore Scola, con cui in seguito ha iniziato una fruttuosa collaborazione nel ruolo di assistente alla regia.

Una volta a Roma ha affiancato come aiuto regista anche Marco Risi e Ricky Tognazzi, scrivendo persino alcuni soggetti cinematografici quali Patria, Il padre e lo straniero e Youtopia. Oltre alle numerose esperienze dietro le quinte il poliedrico cronista ha avuto il piacere di recitare piccoli ruoli, nelle fiction Provaci ancora Prof e Il commissario Manara” e nel film Concorrenza sleale. Eccolo poi dal 2014 al 2018 nella redazione de Le Iene firmare inchieste su politica, armamenti e molestie nel mondo dello spettacolo.

Desideroso di trasformare l’inchiesta in azione concreta, nel 2018 ha accettato la candidatura alle politiche con il Movimento Cinque Stelle: nonostante non sia stato eletto alla Camera Giarrusso è presto approdato al Parlamento Europeo con oltre 117.000 preferenze, ma nel 2022 ha lasciato l’incarico accusandolo di aver perso il coraggio che in principio lo distingueva.

Dietro alla maschera del cronista senza paura e dai toni schietti c’è però un uomo di famiglia: Dino Giarrusso è infatti sposato con l’avvocatessa Sara Garreffa dal 2019 e insieme hanno due figli, un bimbo e una bambina, accuditi e cresciuti con riservatezza lontano dai riflettori.

Al momento direttore editoriale de L’Identità e autore e conduttore di In Dino Veritas su Radio Cusano Campus, è pronto a sbarcare sull’ Isola dei Famosi: “Andrò sull’Isola per imparare e raccontare un mondo lontano dal mio, senza guardaroba di parrucche e riflettori pilotati”, ha detto in merito.

Isola dei Famosi 2025, cosa è successo a Dino Giarrusso

Essendo il cast de L’Isola dei Famosi noto da tempo, non è sfuggita allo sguardo attento del pubblico l’assenza di Dino Giarrusso alla puntata d’esordio dell’edizione 2025.

A tal proposito, Veronica Gentili ha spiegato brevemente come il giornalista di Catania si sia infortunato poco prima di iniziare la sua avventura in Honduras, ma che la sua entrata in gara è imminente e fissata alla puntata del 12 maggio.