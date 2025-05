Isola dei Famosi 2025, quando inizia e dove vederla

L’Isola dei Famosi 2025 sta per tornare: ecco quando inizia, dove vederla e tutte le novità tra naufraghi vip e sfide estreme in Honduras

Torna L’Isola dei Famosi 2025 e, come ogni anno, promette naufragi, alleanze strategiche, pianti sotto le palme e una buona dose di “sopravvivenza”. Alla sua diciannovesima edizione, il reality-show targato Mediaset rimescola le carte con una nuova conduzione, un cast ricco e variegato, e il ritorno di una veterana nel ruolo di opinionista. Ma la domanda che tutte ci stiamo facendo è: quando inizia? E soprattutto: dove vederla? Qui trovi tutte le risposte, con un occhio attento anche ai protagonisti e ai dettagli che contano davvero.

Isola dei Famosi 2025, quando inizia

Partiamo dal punto cruciale: l’Isola dei Famosi 2025 inizia mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5. Una collocazione che potrebbe essere temporanea, dato che si vocifera di un possibile spostamento al lunedì nelle settimane successive. Per ora, però, il debutto ufficiale è fissato per mercoledì. A commentare le avventure dei naufraghi ci sarà Veronica Gentili, giornalista e volto noto anche de Le Iene, alla sua prima volta alla guida di un reality di questo tipo.

Con uno stile diretto e una postura sempre elegante, Veronica si è detta entusiasta: “Porterò la mia curiosità verso le persone e quello che succede nella loro testa, anima, cuore e spirito”. In altre parole, più empatia e meno effetti speciali. Non resta che vedere come saprà bilanciare la tensione da reality con la sua tagliente capacità di osservazione.

A sostenerla in studio ci sarà Simona Ventura, autentica colonna portante del programma, che torna questa volta come opinionista. Ironica come sempre, ha dichiarato: “Sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli: naufraga, conduttrice e ora… opinionista!”.

A fare da trait d’union tra studio e spiaggia sarà Pierpaolo Pretelli, nuovo inviato in Honduras, più precisamente nelle acque cristalline (e insidiose) di Cayo Cochinos. “Sono prontissimo!”, ha detto senza esitazione. E noi vogliamo credergli.

Come seguirla, dove vederla e cosa aspettarsi

Chi si chiede dove vederla, può tirare un sospiro di sollievo: oltre alla messa in onda settimanale su Canale 5, l’Isola dei Famosi 2025 sarà disponibile anche in versione day-time, dal lunedì al venerdì, alle 13.40 e alle 16.40 sempre su Canale 5. Inoltre, sarà trasmessa anche su Mediaset Extra, mentre su Mediaset Infinity sarà possibile rivedere “Il meglio della giornata” ogni pomeriggio alle 15.30.

L’esperienza si arricchisce con i contenuti social, grazie ai canali ufficiali del programma che aggiorneranno i fan con clip esclusive, confessionali e tutto ciò che non andrà in onda in tv. Una scelta coerente con il desiderio di Mediaset di rilanciare l’Isola puntando su una narrazione più coinvolgente e immersiva.

E se vi state chiedendo quanto durerà, la risposta è: fino al 16 luglio, salvo cambiamenti. Il montepremi finale? 100.000 euro, metà dei quali saranno devoluti in beneficenza.

Una sfida tra istinto e resistenza, sotto lo sguardo attento delle donne

La regia è affidata a Roberto Cenci, esperto di reality e spettacolo. I partecipanti saranno divisi in due gruppi e dovranno affrontare sfide estreme: fame, piogge, animali tropicali e – più di tutto – la convivenza forzata. È proprio qui che lo sguardo femminile di Veronica e Simona potrebbe fare la differenza: guidare il racconto non solo come spettacolo, ma come viaggio nell’umanità.