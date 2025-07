Ascolti tv del 10 luglio, Don Matteo 13 contro Temptation Island

Raoul Bova su Rai 1 con "Don Matteo 13" sfida Filippo Bisciglia su Canale 5 con "Temptation Island". Finale di stagione per "Delitti in Paradiso" su Rai 2

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Raoul Bova

Giovedì 10 luglio lo scontro televisivo più forte è stato tra Don Matteo 13 in replica su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5. Anche se su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Delitti in Paradiso.

Si parla di Raoul Bova non solo per la crisi con Rocio Munoz Morales. Infatti, l’attore, nei panni di Don Massimo, è il protagonista indiscusso della serata televisiva del giovedì con Don Matteo 13 su Rai 1 dove indaga su un caso di omicidio per il quale è accusata la madre di Federico. Ma questa volta fa flop.

Intanto su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island è entrata nel vivo con la seconda puntata. Su Rai 2 è stato trasmesso l’ultimo episodio di Delitti in Paradiso. Mentre su Rai 3 è stato trasmesso il film Colpo di dadi. Anche Rete 4 si è data al cinema con Il corriere – The mule.

Prima serata, ascolti tv del 10 luglio: Temptation Island sconfigge Don Matteo con il 29,6%

Su Rai 1 Don Matteo 13 incolla al piccolo schermo 2.031.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.697.000 spettatori con uno share del 29.6%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 961.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 625.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Braven – Il coraggioso piace a 763.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rai3 Colpo di dadi segna 541.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza un a.m. di 714.000 spettatori (5.2%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 848.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 Rocky ottiene 320.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo divertono 421.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 10 luglio

Su Rai1 Techetechetè piace a 2.978.000 spettatori (19%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.748.000 spettatori pari al 17.5%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 628.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.120.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 717.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.329.000 spettatori (8.4%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 874.000 spettatori e il 5.9% nella prima parte e 930.000 spettatori e il 5.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.026.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Foodish totalizza 471.000 spettatori (3.1%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 551.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.239.000 spettatori pari al 23.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.163.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.058.000 spettatori (12.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.669.000 spettatori (15.1%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (397.000 – 4.9%), The Rookie totalizza 486.000 spettatori con il 4.6% e Blue Bloods 726.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 301.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 489.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.717.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 636.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 786.000 spettatori (5.8%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 146.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 225.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 413.000 spettatori con il 3.1%.