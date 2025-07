Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Don Gilet - Delitti in Paradiso

Ci siamo, il fatidico momento è arrivato: si chiude anche la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso, tra sensazioni intense ed inattesi colpi di scena. Perché d’altronde si sa, sull’isola di Saint Marie un delitto si chiude ed un altro, nel silenzio, si affaccia minaccioso sulla linea dell’orizzonte. Un finale, quello che ci attende, che promette tensione, grande emozione e persino un nonsoché di déjà-vu per gli spettatori più fedeli.

Delitti in Paradiso, cosa succede nel gran finale della quattordicesima stagione

Quello fissato alla serata di giovedì 10 luglio è un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati del genere crime: sullo sfondo le sempre affascinanti ambientazioni caraibiche, in perfetto equilibrio tra suspense e grande meraviglia, la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso è giunta al suo gran finale.

In un’atmosfera densa di tensione, nell’episodio Legami profondi qualcosa spinge Mervin a non abbandonare l’isola: si tratta della pura e semplice sete di giustizia per sua madre o è forse altro, una forza più profonda e senza nome, a trattenerlo?

Come per merito di una oscura maledizione, ogni tentativo da parte del detective di salire su di un aereo diretto a Londra è ostacolato, all’ultimo momento, dal sorgere di un nuovo caso che lo costringe a desistere. È la volta dell’omicidio di una giovane volontaria, tale Rosa Martinez, membro di un’associazione molto attiva nella protezione di una rara specie di tartarughe marine: incredibilmente, la vittima viene trovata morta in circostanze misteriose proprio all’interno del capanno dell’ispettore.

L’ultimo ad essere stato nella casa è, ovviamente, lui, il che lo rende in men che non si dica il sospettato principale. In preda allo sgomento i colleghi non possono fare altro che sospenderlo dalle indagini, almeno sino a quando non sarà dimostrata la sua innocenza.

Malgrado gli venga intimato di rimanere fuori dal caso, l’uomo fatica ad accettare l’imposizione di non poter indagare e la frustrazione sale: non appena chiuso il doloroso capitolo della ricerca dell’assassino di sua madre, si ritrova nuovamente invischiato in un delitto che lo scuote nel profondo. Ma ecco che in lui scatta automaticamente la modalità investigativa, facendogli totalmente dimenticare di appartenere alla lista degli indagati.

Il caso appare ben più intricato del solito: Mervin si trova parallelamente costretto a difendersi da accuse infamanti, mentre aumentano i dubbi su chi guiderà, in futuro, la polizia dell’isola. L’inquietante indagine porterà il protagonista a confrontarsi con verità nascoste e moventi imprevedibili ma, dopo la sua degna risoluzione, ecco una inaspettata rivelazione da parte del Commissario Selwyn Patterson gettare nuova luce sul suo destino, rimettendo così i piani della partenza nuovamente in discussione.

Dove e quando vedere l’episodio finale di Delitti in Paradiso 14

Un ultimo giorno – forse – a Saint Marie attende l’appassionato pubblico di Delitti in Paradiso, dunque: l’appuntamento con l’episodio conclusivo della quattordicesima stagione della serie è fissato alla serata di giovedì 10 luglio, alle 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta. Come sempre la puntata sarà disponibile anche in live streaming e On Demand su RaiPlay.