Chi è Helly Nahmad, il fidanzato di Bianca Balti

La celebre top model Bianca Balti ha fatto parlare di sé sui social media, questa volta per il suo nuovo amore. Con un gesto di estrema sincerità, ha condiviso una serie di foto romantiche sul suo profilo Instagram, rivelando al mondo la sua relazione con Helly Nahmad, un imprenditore 46enne di New York. Nahmad, noto anche per la sua amicizia con la star di Hollywood Leonardo Di Caprio, è un nome di rilievo nel mondo dell’arte.

La top model lodigiana, che vive stabilmente a Los Angeles con le sue due figlie, ha celebrato il compleanno del suo compagno con un dolce messaggio, segnalando un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale dopo aver lasciato alle spalle alcune relazioni che aveva bollato come tossiche.

Chi è Helly Nahmad?

Helly Nahmad, nato nel 1978, è un rinomato commerciante d’arte e collezionista americano. Conosciuto non solo per il suo ingente patrimonio, Nahmad è anche un caro amico dell’attore hollywoodiano Leonardo Di Caprio. Gestisce la Helly Nahmad Gallery a Manhattan, New York, ed è parte di una famiglia storica di collezionisti d’arte.

In passato, è stato legato alla modella brasiliana Ana Beatriz Barros, collega di Bianca Balti. Nonostante il suo successo e le sue relazioni con figure pubbliche, Nahmad mantiene un profilo molto discreto sulla sua vita privata.

La relazione tra Bianca e Helly

Le prime voci su una possibile relazione tra Bianca Balti e Helly Nahmad sono emerse la scorsa estate, quando la coppia si è presentata insieme al matrimonio del fratello di lui, Joseph Nahmad, in Costa Smeralda. Le speculazioni si sono intensificate fino a trovare conferma subito dopo Capodanno, quando Bianca ha condiviso sui social le immagini della loro romantica vacanza ai Caraibi, accompagnate dalla frase inequivocabile: “I love you”.

Scatti romantici e un messaggio speciale

Le immagini condivise da Bianca Balti raccontano di momenti intimi e affettuosi con Helly Nahmad. I due sono ritratti mentre si scambiano teneri baci, partecipano a cene romantiche e trascorrono del tempo con la figlia più piccola di Bianca, Mia. La didascalia del post, semplice ma significativa, recita: “Buon compleanno H”, accompagnata da un cuore rosso.

Secondo il settimanale Chi, la relazione tra Bianca e Helly sarebbe iniziata poco prima di Natale, e sembra che i due siano molto innamorati. Nahmad, imprenditore milionario e appassionato collezionista d’arte, possiede un intero piano della Trump Tower a New York, del valore di 18 milioni di dollari. È anche il proprietario della prestigiosa Helly Nahmad Gallery a Manhattan, che ospita opere di artisti rinomati come Pablo Picasso.

Reazioni e commenti dei fan

I fan di Bianca Balti sono stati colti di sorpresa dal post, non avendo sospettato che la modella avesse una nuova fiamma. La reazione generale è stata di grande entusiasmo e curiosità. Alcuni hanno fatto ironia sulle foto della coppia, ma la maggior parte dei follower ha mostrato sostegno e gioia per la nuova relazione di Bianca.

Nonostante il nuovo post abbia riscosso grande successo, non sono mancate le battute ironiche dei follower riguardo alle espressioni di Helly Nahmad nelle foto. Alcuni commenti hanno scherzato sul suo apparente disagio davanti alla fotocamera, con frasi come: “Sembra davvero felice di essere lì” e “Se non voleva farsi fotografare, bastava dirlo”.

Tra i tanti commenti, spicca quello di Vittoria Ceretti, attuale fidanzata di Leonardo Di Caprio, che ha lasciato tre cuoricini rossi.