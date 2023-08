Bianca Balti incanta in bikini dopo la mastectomia (e con l’accessorio più bello)

Bellissima, coraggiosa e, soprattutto, felice. Così Bianca Balti si mostra in alcuni scatti condivisi con i suoi fan sul suo profilo Instagram. La modella ha subito un importante intervento pochi mesi fa e ora incanta con un favoloso e coloratissimo bikini che incanta Los Angeles, la sua casa, come ricorda nel post. La modella 39enne, nata a Lodi, dopo aver trascorso un breve periodo di completo relax St. Tropez, cittadina della Costa Azzurra, è tornata a casa, negli Stati Uniti, ma le vacanze sembrano non mancarle. Da quando ha annunciato la data dell’intervento per la doppia mastectomia preventiva, a quando si è mostrata in ospedale, non ha mai smesso di dialogare con sincerità con i suoi follower, mettendosi a nudo, anche letteralmente.

Bianca Balti in bikini dopo l’intervento

L’8 dicembre dello scorso anno, Bianca Balti si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva. Una decisione sofferta e ragionata, che ha preso dopo aver saputo di essere portatrice della mutazione BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro alla mammella. Durante l’intervento chirurgico La Balti ha voluto farsi inserire subito delle protesi per riempire le mammelle svuotate del materiale asportato, poi ha mostrato il nuovo décolleté, con tanto di cicatrici, sul social. Ci vuole coraggio a mostrare le cicatrici? La risposta a questa domanda dipende da persona a persona, ma senza dubbio ci vuole coraggio a raccontarsi con sincerità disarmante e senza filtri, proprio come ha fatto Bianca Balti nell’ultimo periodo.

Bianca Balti nelle foto è nuda, ma il suo corpo è in gran parte celato da un gioco di vedo e non vedo. A spiccare è la cicatrice sotto il seno, che sembra quasi un ricamo nero sulla sua pelle. Un segno che fa vedere, che mostra come insegnamento per tutti, perché è un messaggio di prevenzione e cura. A fare da corollario anche la sua didascalia: “Nuovo anno. Nuova me (dopotutto i gatti potrebbero avere 10 vite)”. A distanza di mesi la top model si gode le vacanze al sole, mostrandosi in un semplicissimo bikini a due pezzi. Ma a renderla unica l’accessorio più bello: un ampio e sincero sorriso.

Le figlie di Bianca Balti in vacanza con lei Nei giorni precedenti Bianca Balti aveva condiviso alcuni immagini dalla vacanza a Saint Tropez con la figlia, Matilde, nata dalla relazione con Christian Lucidi. Anche lei è strepitosa: una bellezza molto particolare e intrigante. La ragazza non vive a Los Angeles con Bianca, ma a Parigi insieme al papà. Ha scelto di stare con lui quando aveva appena 6 anni. Era traumatizzata dal periodo buio di Bianca, anche a causa della droga, di cui faceva un tempo uso. Visualizza questo post su Instagram “E’ stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni. Ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi – ha raccontato la Balti ospite di Luca Casadei nel podcast One more Time a gennaio scorso – Adesso abbiamo un ottimo rapporto. E mi dice che non voleva vivere con me, perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”.

