Bianca Balti, gli haters attaccano la figlia, la sua risposta

Bianca Balti ha sempre mostrato diversi lati di sé sui social, parlando a cuore aperto con i fan anche di questioni molto private. La top model italiana, lontana dalle colleghe che mettono in evidenza vacanze lussuose e vite patinate, adora posare senza make-up né filtri, e confidarsi su temi delicati come le sue relazioni passate o l’importante percorso di terapia affrontato. Eppure, anche quando Bianca si apre alla possibilità di rispondere alle domande dei suoi follower, qualcuno ne approfitta per lanciare delle provocazioni: ma all’ultima, che riguarda la sua primogenita Matilde, la top model non ha potuto fare a meno di rispondere a tono.

Bianca Balti, le accuse alla figlia Matilde

Il rapporto di Bianca Balti con le figlie Matilde e Mia è spesso al centro degli scatti social pubblicati dalla top model lodigiana. Mamma orgogliosa, l’indossatrice condivide momenti ironici tra le mura domestiche con le adorate figlie, mostrandosi orgogliosa e felice per la ritrovata serenità familiare. Ad attirare spesso l’attenzione dei follower è la primogenita Matilde, che dalla mamma ha ereditato una bellezza da copertina. Fisico longilineo, lineamenti perfetti e look acqua sapone, fanno della ragazza una degna erede del fascino materno, ma qualcuno si chiede se sia tutto merito di madre natura.

Pronta a rispondere alle curiosità dei suoi fan su Instagram, la celebre testimonial di D&G si è vista recapitare un quesito piuttosto provocatorio: “Come hai vissuto che tua figlia Matilde abbia fatto dei ritocchini?” le ha chiesto un fan. Alla domanda, Bianca ha risposto senza troppi giri di parole, ribadendo come la bellezza in casa Balti sia proprio una questione di DNA: “Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi? Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione“.

La modella quindi ha rispedito le accuse al mittente senza mezzi termini, proprio come avrebbe fatto qualunque mamma. Per quanto infatti Matilde possa essere figlia di un personaggio famoso, resta solo un’adolescente, da tutelare e proteggere dalle critiche dei leoni da tastiera.

Bianca e Matilde, una storia travagliata

Solo poche ore prima, Bianca Balti aveva condiviso una novità che riguardava proprio l’adorata figlia: “Mia figlia Matilde, dopo 7 anni trascorsi a Parigi col padre, si è trasferita da me a Los Angeles. Ora la mia vita è completa” . La ragazza, nata dal matrimonio con il fotografo Christian Lucidi, aveva deciso di restare in Europa a causa di un rapporto conflittuale con la mamma, che aveva abusato di alcol e droghe per un lungo periodo: “Quando il mio matrimonio finì dopo quattro anni, ricominciai con le feste. Lasciavo mia figlia a Lodi dai nonni e io andavo di uomo in uomo passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice. Ho passato tre anni così” ha raccontato in passato la stessa Bianca, aprendo un capitolo molto doloroso della sua vita.

Quando poi in Spagna incontrò nel 2017 Matthew McRae, suo secondo marito e padre della piccola Mia, la modella si decise a partire per gli USA con la speranza di iniziare un nuovo capitolo. Ma, come una doccia fredda, arrivò il ‘no’ di Matilde, che scelse di restare col padre: “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Matilde non era pronta a perdonarmi”. Eppure, poco alla volta, Bianca è riuscita a conquistare di nuovo la fiducia della sua primogenita, che, seppur a distanza di molti anni, ha finalmente scelto di tornare da lei.