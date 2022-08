Bianca Balti, la figlia Matilde è cresciuta (ed è identica a lei). Una futura modella

Fonte: IPA Bianca Balti al mare

La figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, è cresciuta ed è più bella che mai. Ma potevamo forse non notare l’incredibile somiglianza con la madre? Proprio la sua bellezza è stata oggetto di alcuni commenti negli ultimi giorni. Nel futuro di Matilde, tuttavia, potrebbe esserci la moda, di cui si è detta un’appassionata. E, in effetti, ha tutte le carte in regola per sfilare sulle passerelle più importanti del mondo.

Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti: la moda nel DNA e nel suo futuro

Posano spesso l’una al fianco dell’altra su Instagram: mamma e figlia, in foto indimenticabili. Non solo durante le vacanze in Italia, ma anche adesso che sono tornate a casa a Los Angeles: la primogenita della modella lombarda, Matilde Lucidi, ha appena 15 anni e tutta la vita davanti. Sebbene la figlia più piccola – Mia McRae – non voglia spesso farsi riprendere, ciò non vale per Matilde.

In realtà, Matilde è già avvezza al mondo della moda: non solo è apparsa in più campagne pubblicitarie, ma è entrata a far parte della Brave Models Management sin da piccola (ed è la stessa agenzia della mamma). Ha anche partecipato ad alcune sfilate per Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

“Matilde ama farsi fotografare con me, le faccio fare sempre i selfie. Mia mi odia per questo, ma sono troppo belle per non volerle fotografare tutto il tempo”, aveva dichiarato Bianca Balti in una storia su Instagram, parlando del legame speciale che ha con le sue figlie.

La stoffa da modella non le manca di certo. Capelli castani, tratti perfetti e occhi grandi: noi ci vediamo un futuro da Angelo di Victoria’s Secret. Del resto, lei stessa ha ammesso su Instagram di stare riflettendo sul suo futuro in passerella.

La bellezza di Matilde e il commento di Bianca Balti

Bianca Balti è spesso social: usa il suo profilo per mostrare il suo lavoro e anche per sensibilizzare su alcuni temi che le stanno molto a cuore, tra cui l’educazione dei maschi “al rispetto delle donne”. Il tutto è nato da una domanda di un suo follower su TikTok. “Ti turba che Matilde stia diventando così sexy? Hai paura per lei?”.

Da sempre, la modella ha prestato la massima attenzione all’uso delle parole e agli insegnamenti da lasciare agli altri, visto il suo passato difficile, in cui ha dovuto superare diversi traumi legati alle violenze sessuali, di cui ha parlato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

“Più che altro mi auguro che chi ha dei figli maschi li stia educando al rispetto delle donne, indipendentemente da come si vestono o truccano. Perché non è responsabilità di chi ha una figlia femmina educarla a essere modesta”. Per il momento, Matilde – che è nata dal matrimonio con Christian Lucidi, il fotografo di moda – si divide tra Los Angeles e Parigi. I social li usa con moderazione, ma sa quel che vuole: sulle tracce della madre, potrebbe raggiungere il successo con una fantastica carriera da top model.