Bianca Balti, la nuova fiamma “è un amico di DiCaprio”

È arrivata la serenità nella vita di Bianca Balti, o almeno così sembrerebbe: la top model, che nell’ultimo periodo si è raccontata svelando episodi dolorosi del suo passato, potrebbe aver ritrovato l’amore. Il fortunato? Si tratterebbe di Helly Nahmad, uno dei collezionisti d’arte più ricchi al mondo nonché caro amico di Leonardo DiCaprio.

Bianca Balti ha un nuovo amore: è un amico di DiCaprio

Mentre si gode l’estate in compagnia della sua famiglia, come sta mostrando in questi giorni su Instagram, Bianca Balti sembra aver ritrovato l’amore, dopo una serie di storie turbolente che hanno segnato il suo passato. Gli indizi sono pochi – anche se non proprio ben nascosti – e non sono sfuggiti agli occhi degli osservatori più attenti.

La top model infatti ha pubblicato nelle ultime settimane delle foto “sospette” sul suo profilo (l’ultima solo qualche giorno fa) che lasciano intuire che nella sua vita ci sia una persona speciale. Si tratterebbe di Helly Nahmad, collezionista d’arte tra i più ricchi del mondo e affascinante amico di Leonardo DiCaprio.

I primi scatti insieme risalgono a due settimane fa: la modella ha partecipato al matrimonio del fratello della sua nuova fiamma, Joseph Nahmad. Fin lì però nulla di strano: nel carosello di foto della festa Bianca appare accanto al collezionista, ma non appare evidente nessun riferimento a una relazione. È bastato però dare un’occhiata ai commenti per intuire che tra i due potrebbe esserci effettivamente del tenero.

A corredo del post sono apparse infatti due frasi “compromettenti”: la prima quella di Vittoria Ceretti, top model amica di Balti, che ha immediatamente sottolineato con un cuore la “foto 8”, quella in cui Bianca appare accanto a Nahmad. A conferma è arrivato un altro commento, quello dell’amica Valentina Michetti, che ha scritto: “Ma voi due?“.

I due tra l’altro erano stati avvistati in un noto locale a Forte dei Marmi qualche giorno dopo il matrimonio e pare che insieme a loro ci fosse anche Leonardo DiCaprio, carissimo amico del collezionista d’arte. A togliere ogni dubbio poi gli ultimi scatti in vacanza di Balti, che tra le foto in compagnia della sua famiglia ne ha inserita una decisamente esplicita: Bianca infatti è stata immortalata mentre bacia l’uomo. Lo scatto non è sfuggito ai follower, che in massa hanno commentato: “Chi è il fortunato?”.

Chi è Helly Nahmad, la nuova fiamma di Bianca Balti

Classe 1978, Helly Nahmad fa parte di una delle famiglie ebraiche più ricche al mondo. Mercante e collezionista d’arte americano, è il proprietario della Helly Nahmad Gallery, galleria d’arte di Manhattan che espone opere realizzate da artisti del calibro di Pablo Picasso.

Ha cominciato a interessarsi all’arte fin da giovanissimo, e insieme al fratello ha inaugurato la Nahmad Contemporary Gallery. Tra le sue proprietà un piano completo della Trump Tower a Manhattan, acquistato per oltre 18 milioni di dollari. Il collezionista è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e poco o nulla si conosce della sua situazione sentimentale: si sa solo che fino al 2008 ha avuto una relazione con la super top model brasiliana Ana Beatriz Barros.