Bianca Balti senza veli su Instagram: per lei solo scarpe e mini bag

Bianca Balti è una delle top model più incredibili al mondo. Ma Bianca Balti non è solo il suo lavoro, perché è una donna che di storie, di esperienze e di “vite” ne ha da raccontare. Dalla scelta di operarsi di mastectomia preventiva fino al racconto (crudissimo) delle difficoltà avute a causa della dipendenza, si è sempre mostrata al mondo senza filtri, dando una narrazione di sé che va ben oltre le scelte più scontate. La Balti non vive – oggi, almeno – una vita “classica” da modella, e la sua foto senza veli su Instagram è il ritratto più fedele della personalità di una donna che non cede alle narrazioni da influencer.

Bianca Balti, la foto senza veli su Instagram

Scattarsi una foto davanti allo specchio senza veli è una scelta personale; condividerla su Instagram, il social network che per eccellenza dà il “La” a commenti da dimenticare, non è una decisione facile da prendere. “Vestirsi” solo di mini bag e scarpe, poi, è una scelta ancor più particolare: così Bianca Balti ha stupito tutti i suoi follower su Instagram.

Non è un caso se La Stampa ne ha parlato come l’Anti-Ferragni. E il motivo è semplice: se a Chiara Ferragni non viene perdonato nulla, neppure un top trasparente, a Bianca Balti non solo le foto in total nude vengono perdonate, ma persino celebrate. No, non è questione di bellezza: è che la Balti è proprio così. Schietta, diretta, e non si crea troppi problemi. E celebrare la nudità femminile, praticamente sempre al centro delle critiche, è una mossa che non piacerà mai a tutti.

La Balti si è mostrata così struccata, spettinata e con solo “Bottega Veneta” addosso: sì, la mini bag è firmata proprio dal marchio italiano di lusso. Il costo? Il modello mini Jodie Intrecciato, infatti, ha un prezzo di 2,200,00 euro. Quel tocco di argento, dobbiamo dire, è super apprezzato, e crea contrasto nello scatto. Certo, nonostante i – tantissimi – commenti di approvazione, non è mancata qualche “critica”. Ma noi non possiamo fare a meno di approvare una foto senza tutti quei filtri che ormai vediamo ovunque e che sui social sono diventati un accessorio, quasi, a completamento di ogni look.

Bianca Balti celebra la femminilità senza filtri

Del resto, la supermodella ha sempre celebrato la femminilità senza filtri, e l’onestà è una delle sue caratteristiche principali. Non pochi giorni fa, ha condiviso degli scatti mostrandosi super abbronzata, ma non solo: nelle foto abbiamo notato le classiche macchie solari. L’estate è ormai ufficialmente iniziata, e noi donne possiamo proteggere la pelle con i giusti prodotti, come ha ricordato anche la Balti.

Lo scorso weekend, infatti, ha optato per una super vacanza con le amiche in Versilia. “Ospite” d’onore, per così dire? Leo DiCaprio, l’ultimo divo della vecchia Hollywood. Il gruppo si è scatenato al Beach Club il Cinquale. Dopo aver condiviso le sue foto su Instagram, la Balti è stata apprezzata dai follower per la sincerità e l’onestà. “Così nature sei meravigliosa”. Tanti apprezzamenti per lei, come nel caso dello scatto nude.