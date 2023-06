Estate senza timori: protezione solare e difesa contro gli insetti

Protezione solare e punture di insetti: ecco come non rovinarsi l’estate!

Arriva l’estate e insieme a lei la voglia di esporsi al sole e abbronzarsi su una bella spiaggia di sabbia finissima. È sempre importante ricordare che, prima di sdraiarsi in favore della tintarella, è necessario proteggersi in modo adeguato. Perché? I raggi solari, soprattutto i raggi UVA e UVB, possono causare scottature, invecchiamento cutaneo e anche reazioni fotoallergiche e fototossiche.

È giusto dunque godersi l’estate e l’abbronzatura, ma in modo sano e sicuro!

Abbiamo contattato gli esperti della Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni che ci hanno consigliato i prodotti ideali per contrastare gli inconvenienti dell’estate, utili a proteggersi dal sole ma anche i prodotti utili in caso di punture di insetti. Tutti da utilizzare sia per grandi che piccini e tutti disponibili sullo shop online della farmacia.

Pronte a scoprire i prodotti ideali per godervi l’abbronzatura? Partiamo!

Beer Cream

La crema solare alla birra con protezione 50+ ha un doppio effetto. Da un lato, ha un effetto protettivo e dall’altro è anche uno stimolante dell’abbronzatura grazie alla presenza di filtri solari a media protezione, alga dorata e birra. La Beer Cream è resistente all’acqua e la sua formula è arricchita di:

Acido ialuronico (super idratante per eccellenza)

Vitamina E (potente antiossidante)

Burro di Karitè (nutriente ed emolliente)

Estratto di rusco (ottimo protettore dei capillari)

Inoltre, sullo shop online della Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni, potrete trovare numerosi prodotti di Beer Cream come le creme corpo e viso e anche gli auto abbronzanti.

Se ai solari in crema preferisci lo spray, la Farmacia ha l’alternativa giusta per te! Come, per esempio:

La Roche-Posay Anthelios Spray Invisibile

Questo spray fornisce un’elevata protezione ad ampio spettro proteggendo dai danni causati da UVA, UVB, e aiuta a prevenire l’ossidazione indotta dall’inquinamento e dai raggi infrarossi. Ultra resistente all’acqua, al sudore e alla sabbia. Leggero, non appiccicoso.

Dopo l’esposizione ai raggi solari è fondamentale applicare sulla pelle un doposole. Tra le proposte della Farmacia troviamo:

Rilastil Sun System Latte Doposole

Si tratta di un’emulsione fluida dalla texture leggera che idrata e rigenera la pelle sottoposta allo stress ossidativo delle radiazioni ultraviolette, mantenendola sana ed elastica. Inoltre, contribuisce a mantenere l’abbronzatura nel tempo.

E per i più piccoli?

Le proposte sono diverse. Come per esempio la crema solare LR WONDER COMPANY, specifica per bambini ad alta protezione (SPF 50+) e dall’efficacia waterproof.

E in ultimo, lontano dalle punture di insetti!

Visto che in estate si passa molto più tempo all’aria aperta, può essere utile avere con sé un repellente anti-punture di insetto. Ne esistono di diversi tipi: in crema, spray e anche nel pratico formato a braccialetto. Quest’ultimo, utilizza, in particolare, la tecnologia di Alontan Natural. Si tratta di un braccialetto diffusore che permette il rilascio prolungato dell’olio essenziale protettivo. Adatto per essere usato sia all’aperto che in ambienti chiusi.