Bianca Balti: “Il 14 ottobre inizio la chemioterapia”

“Il 14 ottobre inizio la chemioterapia”, con una storia su Instagram, Bianca Balti ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute, dopo aver rivelato di avere un tumore ovarico al terzo stadio. La convalescenza sta procedendo bene – al suo fianco ci sono i genitori, le figlie Matilde e Mia e gli amici più cari – e la top model chiede ai fan di non preoccuparsi.

Bianca Balti, quando inizia la chemioterapia

Poco tempo fa, Bianca Balti ha condiviso sui social la sua diagnosi: tumore ovarico al terzo stadio. Una volta uscita dall’ospedale, è tornata a casa, dove ha ritrovato l’affetto dei suoi genitori, pronti a sostenerla in questo periodo. La top model ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni: al momento è in convalescenza, perché si sta riprendendo dall’intervento a cui si è sottoposta per rimuovere il cancro all’utero. “La convalescenza sta andando bene e il 14 inizierò la chemioterapia”, ha detto in una stories su Instagram.

“L’ho saputo oggi e sono molto felice perché adesso posso iniziare a pianificare, adoro fare programmi. Inoltre, prima comincio e prima finisco”. E, rivolgendosi a tutti coloro che nell’ultimo periodo le hanno inviato messaggi di sostegno, ha aggiunto: “Grazie mille per i dolci messaggi. Non preoccupatevi per me perché io non sono preoccupata! Sono solo molto seccata perché avevo dei piani molto diversi riguardo il prossimo futuro… ma ehi, l’accettazione alla fine mi farà onore”.

La diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio

Bianca Balti è tra le top model più famose al mondo: modella e musa di Dolce & Gabbana, vive negli Stati Uniti da tempo, con le figlie Matilde e Mia, avute da due legami diversi. Qualche anno fa si era sottoposta alla mastectomia bilaterale preventiva, poiché aveva scoperto di essere portatrice di una mutazione nel gene BRCA1. All’epoca aveva ammesso di vivere nella paura di ammalarsi, e di aver scelto questa strada perché voleva vivere per le sue figlie. Aveva scelto di non togliere l’utero per il desiderio di avere un terzo figlio (aveva deciso di congelare gli ovuli).

Nelle ultime settimane, aveva accusato un forte dolore addominale: si era recata in ospedale, dove i medici hanno dato la diagnosi. “Domenica scorsa mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3c. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto amore, speranza, risate e forza. Mi aspetta un lungo viaggio ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari ( le mie figlie sono in cima alla lista)”.

In uno degli ultimi messaggi su Instagram la top model aveva spiegato di essere tornata a casa, e che al momento il suo unico desiderio, pur nella lotta alla malattia, è di vivere una vita il più normale possibile. Al momento, il cancro “mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”, ha spiegato, condividendo foto piene di sorrisi, di speranza, di amore. Con una riflessione potente quanto spaventosa: la vita accade, e bisogna farsene una ragione.