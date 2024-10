Bianca Balti, prima della chemioterapia si taglia i capelli: “Un passo alla volta”

Bianca Balti ci dà un taglio: per prepararsi alla chemioterapia la modella ha scelto di non lasciare nulla al caso e di accettare, sempre con il suo splendido sorriso, i cambiamenti che avverranno nel suo corpo durante il percorso di guarigione dal cancro. Per questo ha deciso di giocare d’anticipo, tagliando la sua lunga chioma e lasciando spazio a un caschetto corto e leggero.

Bianca Balti si taglia i capelli: il passo prima della chemioterapia

È arrivato un giorno importante da affrontare per Bianca Balti: proprio come aveva annunciato qualche settimana fa su Instagram, il 14 ottobre inizierà la chemioterapia, a seguito della diagnosi di un tumore ovarico al terzo stadio.

La top model non ha mai perso il sorriso da quando si è sottoposta all’intervento per rimuovere il cancro all’utero, e ha fatto dell’accettazione il motore di questo percorso, duro da affrontare ma sempre a testa alta. “Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”, aveva raccontato sul suo profilo Instagram.

E così, per prepararsi agli effetti indesiderati della chemioterapia – tra i quali può esserci la perdita dei capelli – ha deciso di giocare d’anticipo e tagliare la sua lunga chioma. Splendida come sempre, Bianca Balti ha posato per uno shooting dove si è mostrata con i capelli cortissimi, con un caschetto appena sotto l’orecchio.

A corredo delle foto in bianco e nero l’immancabile hashtag che la sta accompagnando nel suo percorso di guarigione, #lavitaèbella, e la frase “One step at the time”, ovvero “Un passo alla volta”. Del resto, di fronte a una sfida come questa, la top model ha scelto un approccio positivo, cercando di affrontare la malattia con tutta la forza che possiede. “Ad ora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza nelle difficoltà della vita”, aveva scritto sul suo profilo.

Bianca Balti e il tumore: una dura sfida da affrontare

Nelle storie Balti ha anche condiviso uno scatto molto potente, dove mostra la lunga cicatrice sull’addome, quella dovuta all’operazione a cui si è sottoposta lo scorso mese per rimuovere il cancro all’utero, che “si è allargato a tanti organi”.

Qualche anno fa la modella si era sottoposta alla mastectomia bilaterale preventiva, perché aveva scoperto di essere portatrice di una mutazione nel gene BRCA1, un’anomalia che avrebbe potuto farla ammalare di tumore al seno con altissime probabilità.

Poi qualche settimana fa dei gravi disturbi addominali l’avevano portata a sottoporsi a dei controlli: “Domenica scorsa mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3c. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto amore, speranza, risate e forza”. Dopo l’intervento ha cercato di vivere una vita normale, circondata dall’affetto dei suoi cari e degli amici, con la volontà di andare incontro a questa sfida con la voglia di vincere, sempre con il sorriso sulle labbra.