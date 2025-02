Il messaggio di Bianca Balti su Instagram per la Giornata Mondiale contro il Cancro: "Mi sono sentita viva come sempre"

Il 4 febbraio è la Giornata Mondiale contro il Cancro, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, oltre che sulla ricerca scientifica. In una ricorrenza tanto importante, Bianca Balti ha condiviso su Instagram alcune riflessioni profonde, legate proprio all’ultimo periodo, alla chemio, alla scomparsa di sua zia e alla decisione di sottoporsi alla doppia mastectomia preventiva, per poi ricevere, anni dopo, la diagnosi di un cancro alle ovaie al terzo stadio.

Bianca Balti, il messaggio nella Giornata Mondiale contro il Cancro

“È sempre stato un giorno qualunque che alcuni post su Instagram mi hanno ricordato. Anche se mia zia è morta di cancro metastatico al seno a 39 anni e mia madre ha avuto il mieloma un paio di anni fa. E nonostante la mia stessa diagnosi, nel 2021, di portare il gene BRCA1 per il quale, nel dicembre 2022, mi sono sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva. Il cancro non poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo”.

Con questa dichiarazione, Bianca Balti (attesa a Sanremo 2025 come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti) ha parlato apertamente della sua situazione, del giorno in cui il cancro è arrivato nella sua vita (l’8 settembre 2024). “Sentendolo molto come una condanna a morte. Il 14 ottobre ho iniziato il mio percorso di chemioterapia appena terminato lo scorso lunedì 27 gennaio, ma con mia grande sorpresa, in quegli ultimi mesi, mi sono sentita viva come sempre“.

È successo qualcosa di importante, ovvero: stava imparando a non dare più per scontata la sua vita. E così, la gratitudine, giorno dopo giorno, è aumentata, fino a raggiungere il suo massimo storico. “È stata dura, e non è ancora del tutto finita, ma non vorrei che fosse altrimenti. Si dice: ‘Ciò che non uccide ti fortifica’, ma la mia esperienza è che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita“.

Come sta Bianca Balti

La top model è attesa durante la seconda serata di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti, come co-conduttrice: nella medesima serata, ci sono anche Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Il 27 gennaio è finito un percorso importante per lei: l’ultima infusione di chemio. E come dimenticare il racconto del tumore a Le Iene, 48 ore nella sua vita insieme all’inviato Nicolò De Devitiis, con una consapevolezza nuova e diversa, un attaccamento alla vita che ha commosso ed emozionato?

Bianca Balti ci ha consegnato una lezione preziosa: la vita va avanti, e si trova sempre il coraggio e la forza di amarla, anche nei momenti in cui la terra trema e non si conosce il proprio destino. Né si possono immaginare in anticipo i piani che ha per noi. La sua presenza a Sanremo è stata accolta con gioia, ma non solo: anche il Presidente della Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Saverio Cinieri, ha espresso la sua felicità. “Una bella testimonianza, la sua, e un messaggio a favore della prevenzione che noi oncologi apprezziamo molto: è importante, perché potrà dire alle donne di fare prevenzione”.