Fonte: IPA Bianca Balti

Anche di fronte ai momenti più duri, Bianca Balti non perde la forza di continuare a sorridere. La top model, che ha da poco scoperto di essere affetta da un tumore alle ovaie, condivide con i propri fan il proprio percorso contro la malattia. E, con coraggio, ne svela anche il lato nascosto, tornando sui social dopo le prime sedute di chemioterapia e mostrando senza paura il capo per la prima volta senza capelli.

Bianca Balti, su TikTok senza capelli

“Once a bad b**ch… always a bad b**ch” ha scritto su TikTok Bianca Balti. In Italiano, “str**za una volta… str**za per sempre”. Dove la parolaccia, però, indica una donna forte e senza paura, una tosta insomma. E Bianca tosta lo è senza alcun dubbio. Lo dimostra l’ultimo video postato su TikTok, in cui la top model sfoggia un nuovo taglio di capelli, dovuto però alle circostanze e non a un nuovo stile. In cura per un cancro, Balti, che ha già iniziato a sottoporsi alla necessaria chemioterapia, ha svelato il capo per la prima volta senza capelli.

Lei ballicchia, sorride senza sforzo. In sottofondo una canzoncina ironica dai toni disneiani: “A lei non è mai importato nulla, ma proprio nulla… e visse così per sempre felice e contenta”. Non le importa di mostrarsi vulnerabile o meno avvenente del solito: sui propri profili social Bianca Balti mostra soltanto la verità, e i fan apprezzano. “La positività con cui stai affrontando tutto è veramente un esempio importantissimo per tutti” scrive un utente. Mentre un’altra ringrazia la modella: “Mia mamma tra poco dovrà affrontare chemio, radio… quant’altro… mi stai dando tanta positività per poterla dare a lei”.

La rasatura totale arriva pochi giorni dopo il taglio cortissimo, il pixie cut realizzato dal noto hairstylist Ezio Diaferia a Beverly Hills, già mostrato su Instagram. “Un passo alla volta” aveva scritto Bianca in quell’occasione, che si era già iniziata a preparare a metà ottobre con un micro bob, il primo piccolo cambiamento per iniziare ad affrontare il lungo percorso di cura.

La scoperta del tumore al terzo stadio

Bianca Balti è portatrice della mutazione BRCA che aumenta il rischio di tumore nelle donne, al seno e alle ovaie. Per questo motivo, la top model si era sottoposta nel 2022 a una mastectomia bilaterale, l’asportazione del seno preventiva contro il cancro. Due anni dopo la scoperta di un tumore alle ovaie, diagnosticato già al terzo stadio.

L’annuncio era arrivato sui social: “Mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie al terzo stadio. – aveva svelato in un video il 15 settembre – È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza”. Dopo il dolore, è subita arrivata la tenacia: “Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo sconfiggerò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. Le cose accadono nella vita, bisogna trovare una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.