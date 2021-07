Desidero invecchiare davvero e vi spiego perché

Sono circondata da amiche che fanno fatica a pronunciare ad alta voce la loro età , per paura che gli altri le sentano, per paura di ammettere a loro stesse che il tempo trascorso ormai non tornerà indietro. Sono le stesse che si districano tra tubetti di tinta e creme antirughe per camuffare gli anni che avanzano inesorabilmente. E non sono le uniche, lo so.

Mi basta dare uno sguardo ai social network, o sfogliare una qualsiasi rivista di gossip, per trovare in prima pagina star bellissime che sono orgogliose di non dimostrare gli anni che hanno, o altre che pur di non fare i conti con i loro anni, preferiscono ricorrere a interventi estetici più o meno invasivi.

E lo so che la cosa più importante del mondo è stare bene con se stesse. Per questo la mia non è una critica a chi ricorre a tinte, creme, interventi e ritocchi, solo che per me è diverso.

Quando mi guardo intorno mi chiedo se sono l'unica a desiderare di invecchiare davvero! Di camminare a testa alta con i miei capelli bianchi, con le mie rughe che raccontano tutto di me. Non vedo l'ora di invecchiare e di farlo con coraggio così da poter finalmente smettere di combattere le mie battaglie, e quelle degli altri.

Voglio smettere di essere guardata dagli altri e giudicata, si subire la pressione sociale con la quale ogni donna deve fare i conti della vita. Perché quando siamo giovani dobbiamo essere belle, e snelle, dobbiamo ben vestirci e curarci e guai a mostrarci deboli o stanche.

E invece io sono stanca, e neanche poco. Sono stanca di lavorare, di doverci essere sempre, di occuparmi degli altri e di far finta che questi 70 anni non li sento. Perché io li sento eccome e, anzi, mi sembrano molti di più.

E badate bene che la mia non è una resa, ma solo la consapevolezza del tempo che è trascorso, a volte in maniera troppo faticosa. Ho bisogno di riposare e di godermi gli anni che ho, di smettere di correre e di poter scegliere di passeggiare o stare ferma, se ne ho voglia. Di dire agli altri che non posso occuparmi io di una determinata cosa perché sono stanca, perché sono "vecchia".

Ho 70 anni e ne vorrei avere persino qualcuno in più, così che siano gli altri occuparsi di me. Così che io possa finalmente fermarmi.