“Cannes 2023”, sex symbol over 60 sul red carpet

I red carpet delle serate del Festival di Cannes ci ammaliano e ci conquistano: al centro dell’attenzione, anche più dei film in gara, la bellezza senza tempo degli attori che vi sfilano. Tantissimi i nomi di spessore e di fama internazionale che ogni sera salutano i fotografi, regalandoci momenti di vicinanza con personaggi all’apparenza intoccabili. A rubare la scena a bellissime modelle del calibro di Elle Fanning e Alessandra Ambrosio, ci ha pensato il fascino dei signori e delle signore over 60, da Michael Douglas a Harrison Ford a Helen Mirren.

Harrison Ford

Sono tantissimi i nomi che brillano sul programma di Cannes 2023, ma più che Leonardo di Caprio, neanche 50enne, a rubare la scena a tutti e tutte è proprio lui: Harrison Ford. All’attore più cult della storia spetta un meritatissimo bagno di folla per l’attesissimo film Indiana Jones e il quadrante del destino. Una cosa è certa: se per Jones sospendiamo il giudizio, Ford passa l’esame del tappeto rosso a pieni voti. Il suo fascino irresistibile rimane intatto e ci regala la gioia di vederlo ancora alle prese con antichi manufatti e avventure fuori da ogni schema. Vero è che Indiana Jones ci restituisce il ritratto di un attore che ha accompagnato il suo personaggio verso la fine. Si sa che le pellicole di Hollywood spesso scelgono di ricordare i miti com’erano, anziché mostrare come invecchiano, ma il misto di nostalgia e tristezza non toglie spazio alla gioia di rivedere un volto famigliare sorridere tra gli scatti e gli eventi del Festival.

Michael Douglas

Occhi lucidi e passo spedito: così Michael Douglas, 78 anni, è salito sul palco per ricevere la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes. Si è poi concesso un discorso carico di ricordi, riflessioni e sorrisi. 50 anni di carriera sono tanti e lui li ha sicuramente vissuti intensamente. Accanto a lui, a sostenerlo e incoraggiarlo, la moglie Catherine Zeta-Jones e la figlia Carys, anche lei attrice. È diventato famoso grazie allo show poliziesco Streets of San Francisco nel 1972. La sua carriera cinematografica però lo ha reso protagonista di molti film eccezionali, che sono riusciti anche a guadagnarsi un posto di rilievo all’Academy Award. Una vita costellata, purtroppo, di molti problemi personali. Nel 2010 Michael Douglas la sua carriera subì una repentina battuta d’arresto a causa di un tumore alla gola. L’attore dovette sottoporsi a otto settimane di chemioterapia, prima di riprendersi completamente l’anno successivo. Tante difficoltà, ma anche tante soddisfazioni. Micheal Douglas rimane un’istituzione a Hollywood e nei nostri cuori.

Antonio Banderas

Non ha compiuto 60 anni da molto tempo Antonio Banderas, caliente macho di Hollywood, ma per noi pupillo di Pedro Almodóvar, presente a Cannes 2023 per la presentazione del film Strange Way of Life. Proprio con una sua pellicola, Dolor y gloria, nel 2019 ha guadagnato la sua prima nomination all’Oscar come migliore attore. Figlio di un poliziotto e di un’insegnante, il bell’Antonio nasce il 10 Agosto 1960 a Málaga. All’orizzonte, una promettente carriera come calciatore del Real Madrid che però viene stroncata da una brutta frattura al piede. Appassionato di cinema (in particolare dei film di Orson Welles), il giovane Banderas s’inscrive alla scuola d’arte drammatica di Malaga. Dopo aver studiato recitazione, a 19 anni si trasferisce a Madrid dove calca le scene teatrali, sbarcando il lunario come cameriere e come modello. Nel 1982, debutta sul grande schermo sotto l’ala del mentore Almodóvar che lo dirige in Labirinto di passioni.

Helen Mirren

Al fianco di Ford, almeno idealmente, c’è Helen Mirren, la preferita dai registi italiani, da Paolo Verzì a Checco Zalone. A settantasette anni la Mirren porta un messaggio importante: presentatasi in un total look azzurro, dalla gonna ai capelli, ci dimostra che una donna non deve dimostrare niente a nessuno. Mentre per gli uomini sembra valere la regola del passare del tempo che dona fascino, troppo spesso cadiamo ancora nel tranello della donna con qualche anno in più, che deve essere lasciata da parte. La Mirren non ci sta e si presenta bella, bellissima, ma soprattutto forte, in forma e pronta a lasciare, ancora una volta, senza fiato. Una donna capace di farsi beffa delle regole immaginarie dei red carpet per inserirsi di traverso nel sistema, vincendo e divertendosi allo stesso tempo.

Jhonny Depp

Jhonny Depp sessant’anni non li ha ancora compiuti, ma poco poco ci manca. L’attore statunitense conta infatti 59 autunni e si è presentato alla serata di apertura del Festival di Cannes più affascinante che mai. Il suo look e il suo atteggiamento ci regalano ancora una volta l’attore bello e dannato a cui difficilmente possiamo resistere. È questo il caso di Johnny Depp, che, quando ottiene il successo con Edward mani di forbice nel 1990, ha ventisette anni, lo sguardo ombroso e il modo di fare di chi non deve niente a nessuno.