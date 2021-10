Serena Bortone sostituisce Memo Remigi: cosa succede

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Si rinnova l’appuntamento con Serena Bortone e il suo talk pomeridiano, Oggi è un altro giorno. Il programma di Rai1 è ripartito, con la puntata del lunedì, con un’assenza che si è fatta sentire. Stiamo parlando di Memo Remigi, che non ha potuto essere presente in studio perché sottoposto alla quarantena a seguito di un contatto con un positivo al Covid-19.

Memo Remigi, il caso a Oggi è un altro giorno

Il pensiero è corso subito a Ballando con le stelle e al caso di positività riscontratosi nella seconda puntata. Serena Bortone è però intervenuta subito per chiarire la situazione e per specificare che no, non si trattava di un contatto con Mietta. Senza scendere nei particolari, Memo Remigi si è collegato per un saluto ai presenti e al pubblico assicurando di voler tornare molto presto al suo posto, di fronte al pianoforte.

Benché sia davvero insostituibile per il programma, Serena Bortone ha comunque deciso di introdurre un nuovo musicista. Si tratta di Agostino Penna, già concorrente di Tale e Quale Show nel 2020 e volto conosciuto di Uomini e Donne in Mediaset, che ha preso il posto di Memo Remigi per questi giorni che deve trascorrere in isolamento, necessario per la sua sicurezza e per quella di tutti. Concluso questo (breve) periodo, Memo Remigi tornerà al suo posto, quello che ha conquistato con la sua professionalità e la sua simpatia.

La rinascita di Memo Remigi

L’artista è uno dei volti più amati di Oggi è un altro giorno e, col tempo, ha saputo ritagliarsi uno spazio davvero speciale e che il pubblico attende quotidianamente. Il lavoro è quello che ha saputo salvarlo nei momenti di difficoltà e subito dopo la perdita della moglie Lucia. Di questo dolore ha parlato anche durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Il suo racconto ha commosso davvero tutti: “Ho provato una sensazione tremenda quando ho aperto la porta di casa e mi sono reso conto che dentro non c’era più nessuno ad aspettarmi”. La sua allegria e la capacità di mettersi in gioco hanno già conquistato la giuria del programma, compresa la presidente Carolyn Smith che l’ha definito come il concorrente perfetto.