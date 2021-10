Tale e Quale Show, standing ovation per Federica Nargi: “fata” della TV

Tale e Quale Show Show, il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2021

La quarta puntata di Tale e Quale Show è iniziata alla grande: ritornare indietro nel tempo con un classico come Oba ba lu ba è sempre emozionante. Ad avere l’importante compito di “vestire” i panni di Daniela Goggi – sorella di Loretta – è stata Federica Nargi. Al suon di “torniamo tutti bambini”, Carlo Conti ha presentato la sua come prima esibizione della serata: non poteva proprio scegliere di meglio, dal momento in cui la standing ovation è stata quasi scontata.

Tale e Quale Show, Federica Nargi è una meravigliosa fata

La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio ed eccezionalmente “Asia Argento” – imitata da Francesca Manzini – ha riconosciuto la qualità vocale della Nargi, che si è enormemente impegnata per rappresentare Daniela, un simbolo della TV d’altri tempi.

Non a caso, in fase di preparazione, Federica si è chiesta: “Ho troppe aspettative da me stessa?” Non è mai facile raccogliere una simile eredità, soprattutto se c’è anche ambizione di mostrare la migliore versione di sé. Tuttavia, dobbiamo dire che la sua esibizione è stata a dir poco azzeccata: avevamo già svelato, dopotutto, in occasione dell’ospitata delle gemelle Kessler a Domenica In, di avere il desiderio di rivedere un po’ di vecchia TV. E a quanto pare siamo state proprio accontentate.

Daniela Goggi, i complimenti alla Nargi

Daniela Goggi ha osservato l’esibizione: frizzante, leggera, carina e divertente. Un momento di stacco che ci serviva. “Ha cantato benissimo, ma lei non è una fata fatuzza, è una fata fatona!” Federica Nargi, modella, showgirl e conduttrice televisiva – ed ex Velina di Striscia la Notizia – ha dato ancora una volta prova del suo grande talento. Nella terza puntata, in cui a brillare particolarmente è stata Deborah Johnson, aveva proposto una Jennifer Lopez davvero da urlo.

“Oba ba lu ba è una parola magica, e spero che ti porti davvero fortuna”, ha detto la Goggi. Il sostegno è poi arrivato dal pubblico, ma non solo: anche Alessandro Matri era seduto tra loro a osservare la sua meravigliosa Federica. “Non ci sono stati problemi di intonazione”, ha commentato Loretta. Il supporto però non è arrivato da Cristiano Malgioglio, abbastanza pungente come al solito. Il suo parere, però, non ha rovinato quella che è stata una standing ovation a tutti gli effetti.