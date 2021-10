Domenica In, Gemelle Kessler: eterne ragazze tra amori folli e nessun rimpianto

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Le Gemelle Kessler sono state ospiti da Mara Venier a Domenica In, che le ha presentate come le gambe più belle della televisione italiana. Un modello di bellezza sfrontata che oggi è molto cambiato e che ha fatto sognare una generazione. Mai volgari ma sempre sensualissime, Ellen e Alice Kessler rappresentano (a 85 anni) una TV che è molto lontana.

Domenica In, le Gemelle Kessler si raccontano

Gli splendidi 85 anni di Ellen e Alice ci vengono presentati nel corso di Domenica In come un modello a cui ispirarsi. Non è semplice, dopotutto, aver vissuto una vita al massimo: sempre col piede sull’acceleratore. Abituate a lavorare sin da ragazzine, a soli 15 anni hanno iniziato a “portare il pane in casa”, perché c’era da provvedere alla famiglia. Un senso del dovere che appare quanto mai lontano in un’epoca che avanza verso il benessere.

Mara Venier le ha definite come le “eterne ragazze“, e in effetti sono proprio così, più giovani che mai. “La vecchiaia è l’infanzia dopo la gioventù“, e proprio non si può che essere d’accordo con loro. Anche Johnny Dorelli è intervenuto al telefono, in una chiamata molto toccante, definendole non solo simpaticissime, ma esprimendo tutta la stima verso il duo tedesco che ha scritto la storia di una TV che non esiste più.

Gli amori di Alice ed Ellen Kessler

Nel corso dell’intervista, oltre a spolverare i grandi classici – come Da-Da-Un-Pa – si è molto discusso della vita sentimentale di Alice ed Ellen Kessler. Tra battute – si fa anche riferimento ai venti uomini avuti in un solo anno – e nessun rimpianto, si è toccato il tema della maternità. “No, non ci siamo mai pentite di non aver avuto figli”. E che dire delle loro storie?

Alice è stata insieme a Marcel Amont ed Enrico Maria Salerno. Ellen, invece, ha avuto una storia di lunga data con Umberto Orsini. Ovviamente, è stato citato anche l’episodio di una notte con Burt Lancaster, quando è stata la sua amante a Parigi nel 1956. Il loro cuore non ha mai smesso di battere per l’amore, ma nemmeno per la danza e per la vita.

Gli splendidi e (ancora) pazzi 85 anni delle Gemelle ci parlano degli anni ’60, di un mito di bellezza che oggi non esiste più, di una sensualità che non era mai volgare, ma che sapeva far sognare. Quel tipo di varietà italiano ci manca? Forse siamo nostalgiche perché la domenica è un giorno malinconico, ma rivedere le Kessler ha fatto un certo effetto. Per tutto c’è un inizio e una fine, e Alice ed Ellen Kessler non hanno intenzione di fermarsi: continuano a ballare e a emozionare.