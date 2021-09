Domenica In, Noemi e l’emozionante sorpresa del marito Gabriele

Noemi, tutti i suoi Sanremo: evoluzioni di stile (Oggi è più bella che mai)

La seconda puntata di Domenica In si è rivelata ricca di splendide emozioni, con una travolgente Mara Venier che ha saputo stupire il pubblico portando sul palco tantissime sorprese. Una di queste è senza dubbio la bellissima intervista a Noemi, sulle note dei suoi più grandi successi.

L’artista, seduta al pianoforte, ha intonato alcune delle canzoni più celebri che ripercorrono la sua carriera, costellata da veri e propri capolavori che ci hanno regalato più di un brivido. Nello studio di Domenica In, si è inoltre lasciata andare ad alcune confidenze, parlando ancora una volta dell’incredibile metamorfosi che la sua vita ha avuto negli ultimi anni. Una trasformazione fisica, certo, ma anche psicologica: “Mi accorgo di avere un carattere” – ha rivelato Noemi – “Mi piace l’armonia, ma occorre combattere per i propri spazi e riprenderseli”.

Nel corso della lunga chiacchierata che la cantante ha avuto con Mara Venier, c’è stato spazio per una dolce sorpresa. Si tratta di un videomessaggio di suo marito Gabriele Greco, che ha raccontato del loro primo incontro: “A me è piaciuta subito, mentre a lei io stavo antipatico” – ha ammesso il bassista, che da tanti anni lavora accanto a Noemi – “Poi è scattata la scintilla e non ci siamo più mollati”. Il loro amore, nato ben 13 anni fa, si è consolidato non solo dentro le mura di casa, ma anche in ambito professionale.

Nel 2018, Noemi e Gabriele hanno suggellato la loro unione convolando a nozze con una stupenda cerimonia che si è tenuta nel cuore di Roma, città in cui la loro relazione è cresciuta sempre più. Nel rivivere quelle incredibili emozioni provate nel loro grande giorno, il bassista ha ammesso: “È stato da poco il nostro anniversario, e ho ricordato i momenti più belli della mia vita”. Insieme, la coppia ha affrontato gioie e difficoltà, sempre a testa alta. “Quando lei ha avuto bisogno di me, sono stato felice di tenerle la mano” – ha concluso Gabriele, spendendo per sua moglie dolcissime parole.

E Noemi non ha potuto che confermare: “Lui mi tiene ancora stretta la mano“. La bravissima cantante ha sempre potuto contare su quello che è l’uomo della sua vita. “Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico” – aveva confessato in una vecchia intervista – “Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.