Tananai, cosa sappiamo su CalmoCobra, il suo nuovo album

Fonte: IPA Tananai

Tananai è pronto per immergersi in una nuova avventura musicale: il cantante, che ha saputo prima prenderci all’amo con la sua Sesso occasionale per poi stupirci con pezzi molto più intimi e introspettivi, torna sulle scene con CalmoCobra, il suo ultimo album.

Un progetto a cui Tananai tiene molto, perché al suo interno è riuscito a trasmettere tanto di quello che ha imparato da quando è arrivato al successo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove canzoni contenute in CalmoCobra.

“CalmoCobra” è il nuovo album di Tananai

Sono passati due anni da quando Tananai è apparso sul palco del Festival di Sanremo la prima volta proponendo Sesso occasionale: sguardo misterioso, cerotto con un cuoricino sul naso e un brano capace di entrare in testa per il suo ritmo irresistibile.

In quell’occasione, Alberto non è però riuscito a conquistare le prime posizioni della classifica della kermesse: un venticinquesimo posto festeggiato come se fosse il primo, che però gli ha regalato l’affetto di una fanbase che ancora oggi lo segue e apprezza ogni singolo pezzo.

Tananai ha continuato a cantare portando sui palchi la sua simpatia: con Tango, il brano di Sanremo 2023, si è preso la sua rivincita, portando avanti una discografia che lo ha condotto, insieme ad Annalisa, al top delle classifiche con la loro Storie brevi.

Due anni frenetici, pieni di successo, che oggi Tananai festeggia con un nuovo progetto. CalmoCobra, il suo secondo album in studio in uscita il 18 ottobre 2024, è un lavoro che descrive una parte diversa dai bagni di folla dei due anni passati.

Un lavoro che racchiude un lato più maturo e intimo di Tananai, ben diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere con Sesso occasionale. La necessità è quella di non voler ostentare il successo, di parlare meno di sé per ritrovare se stesso e tornare a scrivere e cantare di cose che fanno stare bene.

Anche il titolo dell’album ha un significato particolare: “CalmoCobra rappresenta un po’ il momento che mi sono imposto di vivere dopo i due anni frenetici di successo, in cui mi sono trovato catapultato. È un monito del mio manager che quando vedeva che stavo un po’ perdendo il filo o il fuoco in generale, mi diceva ‘calmo Cobra, respira, ricordati perché sei qui, perché lo stai facendo’”.

Il flusso di coscienza del disco racchiude quindi non solo una parte più intima e sentita, ma anche l’idea che non bisogna sempre puntare a essere il numero uno con il rischio di snaturarsi: a volte serve semplicemente calmarsi e rallentare, come è accaduto a Tananai, per rimettere in ordine le idee e ritrovarsi. Un progetto che non mira alle classifiche, ma al racconto di qualcosa di importante.

CalmoCobra, tracklist dell’album di Tananai

CalmoCobra è scritto da Tananai, che si è anche occupato della produzione insieme a Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio. 12 pezzi tra editi e inediti, in cui non manca ovviamente Storie brevi, la canzone cantata con Annalisa che quest’estate ci ha fatti innamorare.

Ecco la lista completa delle canzoni di CalmoCobra: