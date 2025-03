Tananai, testo e significato di Alibi, il nuovo singolo

Tananai torna in radio con "Alibi", il nuovo singolo e colonna sonora di "L’amore in teoria": testo e significato

Fonte: IPA Tananai

Tananai torna a fare musica regalando ai fan un nuovo bellissimo pezzo. La nuova canzone si intitola Alibi e si intreccia alla storia di un film di cui è anche la colonna sonora per via del tema intimo che il cantante ha voluto racchiudere all’interno delle sue strofe. Scopriamo testo e significato.

Significato di “Alibi”, la canzone di Tananai

Tananai ha ormai svelato da tempo il suo lato più intimo e romantico. Un’indole che gli ha permesso di regalare ai fan canzoni romantiche, intense, capaci di risuonare nella testa di chi ha vissuto o sente determinate emozioni.

Lo stesso accade con Alibi, il suo ultimo singolo in uscita venerdì 21 marzo 2025: una canzone densa di consapevolezza che racconta, tra ricordi nostalgici, la fine di un amore che pare essere stato complicato ma che, forse, è sopravvissuto per via dell’abitudine e delle tante rassicurazioni che impariamo a darci nel corso del tempo.

Parlando del pezzo, Tananai ha infatti raccontato: “Avevo pensato che se in amore devi trovare degli alibi allora forse non lo è. Quindi è nata Alibi”.

Una canzone che, oltre a rientrare nella discografia di ballad del cantante è anche parte di L’amore in teoria, film diretto da Luca Lucini e interpretato da nomi come Nicolas Maupas, Martina Gatti e Caterina De Angelis, di cui Alibi è la colonna sonora.

“Alibi”, testo della canzone di Tananai

Non ho bisogno di capirti

Non hai bisogno di capirmi

Però puoi venire su da me

Non sappiamo cosa dirci

Quando non sai cosa dirmi

Metti un po’ di Sud America

Che se l’avessimo saputo prima

Che noi due insieme non centriamo niente

Tu bionda come una birra alla spina

Io nero come certe notti fredde

E fossi te stasera non verrei a cena

Nessuno sa che è già finita

Ma tutti la mia doppia vita

Ti immagini se per un cuore rotto aprono indagini

Mi arresterebbero

Io non ho alibi

Tra poco parto, ho solo un’ora

Portami dove siamo stati

Per l’ultima volta ragazzi, noi

Prima che saltassero i piani

Prima che volassero i piatti

Ora dici “voglio l’estati, quelle dove tu non cantavi”

Non c’è tempo di capirci

Figuriamoci una crisi

Però chiama se ti va

Vorrei sapere quando ridi alle battute dei tuoi amici

Che fai quel sorriso là

Che se l’avessimo saputo prima

Che noi due insieme non centriamo niente

Odiavo il mondo già dalla mattina

Tu invece che lo perdonavi sempre

E fossi te stasera non verrei a cena

Nessuno sa che è già finita

Ma tutti la mia doppia vita

Ti immagini se per un cuore rotto aprono indagini

Mi arresterebbero

Io non ho alibi

Tra poco parto, ho solo un’ora

Portami dove siamo stati

L’ultima volta ragazzi, noi

Prima che saltassero i piani

Prima che volassero i piatti

Ora dici “voglio l’estati, quelle dove tu non cantavi”

Se l’avessi saputo che

Se l’avessi saputo che

Non avresti voluto me

Non avresti voluto me

Forse questa è finita

Ma rimane una vita ancora

E se questa è finita

Perché l’abbiamo unita

Tu te lo immagini

Se per un cuore rotto aprono indagini

Mi hanno arrestato non avevo alibi

Tra poco parto