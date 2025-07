Ascolti tv del 30 giugno, Alberto Angela con Noos sfida l’Inter

Ansa Alberto Angela

La settimana televisiva è cominciata con uno scontro tra titani. Alberto Angela su Rai 1 ha condotto la seconda puntata di Noos – L’avventura della conoscenza e si è trovato a competere con l’Inter su Canale 5, impegnato nel match contro il Fluminense

Settimana scorsa, la prima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza non è riuscita a conquistarsi il podio degli ascolti tv. Alberto Angela ci ha riprovato su Rai 1 lunedì 30 giugno, presentando un servizio sulla chirurgia estetica e poi esplorando i resti di una grande villa nel sito archeologico di Civita Giuliana, a 600 metri dalle antiche mura di Pompei. Anche se su Canale 5 l’Inter gli ha dato del filo da torcere.

Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarta Repubblica dove è andata in onda l’intervista ad Antonio Conte. Su La 7 a 100 Minuti si è parlato delle mafie che sembrano non morire mai.

Prima serata, ascolti tv del 30 giugno: l’Inter raggiunge il 24,6%, Noos in calo

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza incolla al piccolo schermo 1.763.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Inter-Fluminense ha conquistato 3.953.000 spettatori con uno share del 24.6%. 507.000 spettatori pari al 3.2%.

Su Italia1 My Spy piace a 1.137.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Filorosso segna 650.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (6.4%). Su La7 100 Minuti raggiunge 587.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 243.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Autoritratto – Renato Zero Live raduna 400.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 30 giugno

Su Rai1 Techetechetè 3.117.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint di 11 minuti raccoglie 2.321.000 spettatori pari al 14.6%.Su Rai2 TG2 Post totalizza 504.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.089.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 843.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.307.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 754.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 751.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.120.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Foodish totalizza 414.000 spettatori (2.5%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 540.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 2.392.000 spettatori pari al 23.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.416.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.259.000 spettatori (13.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.675.000 spettatori (14.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (421.000 – 4.6%), Blue Bloods totalizza 486.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio e 671.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 302.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 489.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.984.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 726.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 776.000 spettatori (5.4%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 146.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 242.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 436.000 spettatori con il 3%.