Fonte: IPA Claudio Amendola

La grande festa di Battiti Live si è conclusa con l’ultima puntata in onda su Canale5. Ilary Blasi con Alvin e Rebecca Staffelli ha condotto l’appuntamento conclusivo con la musica dell’estate e si prepara per i progetti futuri che l’attendono. Tantissimi gli artisti sul palco, che hanno provato a insidiare l’egemonia delle Olimpiadi di Parigi 2024 in fatto di ascolti tv, ma il 5 agosto 2024 è andata in onda anche una replica della fiction Nero a metà con Claudio Amendola, solitamente seguitissima benché già proposta dalla Prima Rete.

Nella sessione serale dei Giochi Olimpici, Rai2 ha mandato in onda le gare di atletica con quattro medaglie d’oro in palio, tre in campo femminile con due finali in cui l’Italia è protagonista con Nadia Battocletti, eroina degli Europei di Roma con la doppietta sui 5000 e 10000 metri, mentre la finalista del lancio del disco è Daisy Osakue.

Su Rete4 è invece andato in onda il film Come un uragano, adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks. Protagonisti della pellicola sono Richard Gere e Diane Lane, travolti da una grande passione proprio durante un uragano violentissimo che sembra non voler lasciare loro scampo. Su Italia1 è invece andato in onda un nuovo episodio di Chicago PD.

E ancora, su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Kilimangiaro Estate, con i nuovi e vecchi compagni di viaggio di Camila Raznovich, mentre La7 ha proposto Ghost Detainee – Il caso Abu Omar. Canale NOVE ha invece puntato su un grande classico, The Karate Kid – Per vincere domani. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 5 agosto? Difficile scontrarsi contro le Olimpiadi di Parigi, che vanno verso la conclusione con la cerimonia di chiusura dell’11 agosto per la quale è atteso anche Tom Cruise che si lancerà con un paracadute.

Prima serata, ascolti tv del 5 agosto

In aggiornamento dalle ore 10

Access Prime Time, dati del 5 agosto

In aggiornamento dalle ore 10

Ascolti tv Preserale, dati del 5 agosto

In aggiornamento dalle ore 10