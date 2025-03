Ascolti tv del 19 marzo, Il Sogno di Benigni si scontra con Gerry Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Roberto Benigni

Gli ascolti tv sono impazziti mercoledì 19 marzo, perché Roberto Benigni è tornato in prima serata su Rai 1 con il suo spettacolo Il Sogno, 10 anni dopo dal successo de I dieci comandamenti. Gerry Scotti su Canale 5 ha condotto Lo show dei record, tremando.

Dieci anni dopo Roberto Benigni è tornato su Rai 1 con Il Sogno, un viaggio tra emozioni e riflessioni, un’occasione per guardare alla nostra vita e ai nostri desideri più profondi. Una vera e propria serata evento, trasmessa in diretta e in Eurovisione. Difficile eguagliarne la potenza

È toccato a Gerry Scotti misurarsi con Roberto Benigni. Infatti, su Canale 5 è andato in onda il consueto appuntamento con Lo show dei record.

Su Rai 3 abbiamo ritrovato Chi l’ha visto? dove sono stati affrontati i casi di Andrea Prospero, lo studente di informatica a Perugia, aiutato a morire in diretta Telegram da un ragazzo che aveva un anno meno di lui e di Liliana Resinovich.

Su Rete 4 a Fuori da Coro si è parlato della situazione dei pronto soccorso in Italia e dei migranti minorenni. Su La7 il tema di Una giornata particolare è stato l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

